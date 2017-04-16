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Гендиректор HUNAN TV: Мы восхищены талантом Димаша

16 апреля 2017, 11:15

В составе казахстанской делегации, которая приехала поддержать Димаша, были ректор Казахской национальной академии искусств Айман Мусаходжаева, директор театра «Астана Опера» Галым Ахмедьяров, Асхат Маемиров, родители Димаша - Канат и Светлана Айтбаевы.

Официальную казахстанскую делегацию, прибывшую в Китай на финальную программу конкурса «Singer-2017», принял гендиректор телеканала HUNAN TV господин Люй Хуанбин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В ходе беседы с вице-министром Актоты Раимкуловой Люй Хуанбин очень высоко оценил потенциал казахстанского искусства.

«Успешное выступление Димаша Кудайбергенова в нашем конкурсе демонстрирует высокий уровень казахстанского исполнительского искусства. Мы восхищены его талантом и желаем ему победы в финале», - сказал он.

В составе казахстанской делегации, которая приехала поддержать Димаша, были ректор Казахской национальной академии искусств Айман Мусаходжаева, директор театра «Астана Опера» Галым Ахмедьяров, Асхат Маемиров, родители Димаша - Канат и Светлана Айтбаевы.

К делегации присоединился Посол РК в Китае Шахрат Нурышев. Напомним, вчера казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале конкурса «Singer-2017». Димаш и китайская певица Шан Вэньцзе исполнили песни Майкла Джексона The Way You Make Me Feel, Erth song, Billie Jean и Dangerous.



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