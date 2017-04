Гендиректор HUNAN TV: Мы восхищены талантом Димаша

Официальную казахстанскую делегацию, прибывшую в Китай на финальную программу конкурса «Singer-2017», принял гендиректор телеканала HUNAN TV господин Люй Хуанбин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.





В ходе беседы с вице-министром Актоты Раимкуловой Люй Хуанбин очень высоко оценил потенциал казахстанского искусства.





«Успешное выступление Димаша Кудайбергенова в нашем конкурсе демонстрирует высокий уровень казахстанского исполнительского искусства. Мы восхищены его талантом и желаем ему победы в финале», - сказал он.





В составе казахстанской делегации, которая приехала поддержать Димаша, были ректор Казахской национальной академии искусств Айман Мусаходжаева, директор театра «Астана Опера» Галым Ахмедьяров, Асхат Маемиров, родители Димаша - Канат и Светлана Айтбаевы.





К делегации присоединился Посол РК в Китае Шахрат Нурышев. Напомним, вчера казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале конкурса «Singer-2017». Димаш и китайская певица Шан Вэньцзе исполнили песни Майкла Джексона The Way You Make Me Feel, Erth song, Billie Jean и Dangerous.