В Турции начался референдум по поправкам в конституцию

Жители восточных районов Турции приступили к голосованию на референдуме по поправкам в конституцию. Избирательные участки в 33 из 81 провинции страны открылись в 07:00 по местному времени, сообщает ТАСС





Избирательные комиссии в остальных регионах республики традиционно начнут работу на час позже, в 08:00, и продолжат работу до 17:00. Всего в волеизъявлении могут принять участие более 55 млн турок, имеющих право голоса. По стране открыто 145 тысяч участков.





МВД Турции приняло повышенные меры безопасности, обеспечением которой в течение дня будут заниматься более 250 тысяч полицейских, 128 тысяч жандармов, а также около 70 тысяч сотрудников охранных структур и добровольцев. В случае возникновения чрезвычайной ситуации командование сухопутных войск сможет выделить дополнительно около 6 тысяч военнослужащих.





В стране на весь период голосования введен запрет на публичную агитацию, СМИ не имеют права обнародовать итоги опросов общественного мнения или размещать агитационные материалы, вести в прямом эфире общение с политиками или экспертами, которое может расцениваться как пропаганда. Также в день плебисцита запрещено проводить экзитполы и фотографировать заполненные бюллетени. Пока Центризбирком не снимет эти ограничения, под запретом останутся продажа алкоголя и массовые увеселительные мероприятия.



