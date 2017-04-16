Аким СКО поздравил православных с праздником Пасхи

Аким области пожелал всем присутствующим и их близким - счастья, спокойствия и здоровья.

В ночь с 15 на 16 апреля в Храм Вознесения Господня Петропавловска на праздничную службу пришли сотни людей. Завтра православные всего мира отмечают один из важных христианских праздников – Пасху, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.





Гостей поздравил епископ Петропавловский и Булаевский Владимир. Он отметил, что в этом году православные граждане нашей страны вместе с католиками отмечают праздник Светлого Христова Воскресения.





«За 25 лет независимости мы, народ Казахстана, настолько переплелись в нашей повседневной жизни, настолько обменялись традициями, что праздники каждого этноса стали общими. Буквально недавно мы отметили праздник Наурыз, а осенью встретили Курбан айт, летом был Ораза, зимой — Рождество! И все многонациональное население нашего региона единодушно отметило все эти праздники. Это говорит о главном - о том, что тот мир, любовь, согласие, которые царят на нашей Родине – благословенной казахстанской земле — это основа жизни каждого земляка, каждого верующего христианина!», - подчеркнул епископ.





Также он поздравил главу региона Кумара Аксакалова с первой Пасхой на североказахстанской земле и пожелал, чтобы Всевышний всегда сопутствовал во всех делах и начинаниях. Епископ выразил уверенность, что каждый североказахстанец поддержит инициативы руководства региона во благо области и страны.





По традиции отец Владимир подарил главе региона символ праздника - пасхальное яйцо. В свою очередь аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов отметил, что праздники – не имеют национальностей, не имеют границ, все они - общечеловечны.





«Дорогие земляки! Сердечно поздравляю Вас с Великим праздником Пасхи! Этот Великий праздник олицетворяет самые высокие духовные ценности, он объединяет миллионы людей, сердца которых наполняются по-особому теплотой и радостью. Сегодня многонациональный народ Казахстана, действительно, показывает всем пример сохранения мира и стабильности! И это все благодаря нашему толерантному и многонациональному народу, который чтит и ценит мир и согласие. И, конечно же, благодаря мудрой политике Президента страны, которая направлена на сохранение консолидации общества», - резюмировал глава региона.





Кумар Аксакалов поблагодарил епископа Владимира за работу, которая проводится Русской православной церковью, за сохранение и укрепление межконфессионального и межэтнического диалога.





В завершение, аким области пожелал всем присутствующим и их близким - счастья, спокойствия и здоровья.



























