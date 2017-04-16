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В Атбасаре продолжаются восстановительные работы на дамбе

16 апреля 2017, 11:56

В восстановительных работах задействовано порядка 500 человек, более 50 единиц техники.

Силами и средствами Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, Национальной гвардии, а также при задействовании курсантов Кокшетауского технического института проводятся работы по восстановлению участка дамбы, разрушенного водой вчера 15 апреля 2017 года в 20.00, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"По состоянию на 6.00 часов сегодняшнего дня, 16 апреля 2017 года, из зоны подтопления заблаговременно эвакуировано 150 человек.
Работы продолжаются по ликвидации паводковой ситуации продолжаются", - сообщили в ведомстве.

В восстановительных работах задействовано порядка 500 человек, более 50 единиц техники.

Фото: пресс-служба КЧС МВД РК

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