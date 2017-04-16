В Астане откроется офис телеканала Bloomberg

Одной из первых в графике Премьер-Министра Казахстана Б.Сагинтаева стала встреча в Нью-Йорке с представителями крупнейших финансовых институтов США - «Citigroup», «Mastercard», «Berkley», «Morgan Stanley», «Black Rock», «Goldman Sachs», мировых рейтинговых агентств Moody’s, Standard&Poor’s и Fitch, а также компаний Greylock Capital, American International Group, Guggenheim International, Alliance Bernstein, Public Capital Advisors, Business Council of International Understanding. Обсуждены актуальные вопросы развития мировой экономики и экономической политики Казахстана, а также возможности реализации совместных проектов, привлечения инвестиций, финансирования инфраструктурных проектов и управления активами.

Были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах IT-технологий, машиностроения, энергетики, добывающей, химической, пищевой и перерабатывающей промышленности, телекоммуникации, транспорта будущего, строительства, образования, здравоохранения и улучшения качества жизни.

В ходе переговоров с крупными IT-компаниями был подписан ряд важных для Казахстана Меморандумов. В частности состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между АО «Зерде» и компанией «Cisco», в рамках которого Cisco готова профинансировать запуск пилотных проектов (киоски самообслуживания для удаленного оказания государственных услуг, сетевая академия Cisco, «цифровой рудник», IoT-сеть, Smart Lighting и т.д.) в Казахстане.

Кроме того, в рамках встречи с компаниями «OSI Systems», «Pfizer» и «GE Transportation» была заключена договоренность о привлечении инвестиций в производство технологического оборудования в Казахстане, а с компанией «Rahal Foods» о запуске производства органических продуктов питания.

Кроме того, в рамках встречи с компаниями «OSI Systems», «Pfizer» и «GE Transportation» была заключена договоренность о привлечении инвестиций в производство технологического оборудования в Казахстане, а с компанией «Rahal Foods» о запуске производства органических продуктов питания.

Также Бакытжан Сагинтаев обсудил с ведущими компаниями США: «I Scuared Capital», «General Electric», «Grace, Robotti & Company Advisors», «AGCO», «AES», «Black and Veatch», «American Industrial Acquisition Corporation» вопросы привлечения инвестиций и новых технологий в экономику Казахстана.

В рамках рабочей поездки в США, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с экс-мэрами Нью-Йорка Рудольфом Джулиани и Майклом Блумбергом. В ходе переговоров обсуждены вопросы сотрудничества в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также в сфере развития Международного финансового центра «Астана». Кроме того, важным результатом проведенных встреч, стала договоренность об открытии телеканала и офиса «Bloomberg» в Астане.

В рамках рабочей поездки в США, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с экс-мэрами Нью-Йорка Рудольфом Джулиани и Майклом Блумбергом. В ходе переговоров обсуждены вопросы сотрудничества в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также в сфере развития Международного финансового центра «Астана». Кроме того, важным результатом проведенных встреч, стала договоренность об открытии телеканала и офиса «Bloomberg» в Астане.

Затем состоялась встреча с Управляющим партнером «Learn Capital» Г.Мауро, по итогам которой также состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве с АО «Информационно-аналитический центр» МОН РК по развитию пилотного проекта инновационного образования по модели так называемых «чартерных школ».

Премьер-Министр РК провел встречу с Председателем Совета директоров «Bridge West Group» Маси Таэби, по итогам которой был подписан Меморандум о взаимопонимании с АО «Казахтелеком», предусматривающий возможное сотрудничество по приобретению оборудования американской компании с целью масштабного развития сетей доступа к Интернету.

Премьер-Министр РК провел встречу с Председателем Совета директоров «Bridge West Group» Маси Таэби, по итогам которой был подписан Меморандум о взаимопонимании с АО «Казахтелеком», предусматривающий возможное сотрудничество по приобретению оборудования американской компании с целью масштабного развития сетей доступа к Интернету.

Также Бакытжан Сагинтаев встретился с вице-президентом «Autodesk» Дэвидом Крейном. Стороны обсудили создание центра компетенции Autodesk в Казахстане, в рамках которого будут внедрены цифровые стандарты в области BIM (Building Information Modeling - информационное моделирование здания). По результатам посещения компании подписан Меморандум о сотрудничестве между «Autodesk» и АКФ «ПИТ». Также предусмотрено участие компании «Autodesk» в создании казахстанской лаборатории по апробации и сертификации новых строительных материалов.

По итогам посещения Премьер-Министром РК центра «IBM Watson West» состоялось подписание Меморандума между компаниями «IBM» и АКФ «ПИТ» о создании лаборатории в рамках стартап-хаба в г. Астана для прикладных исследований по направлениям: финансовые технологии, технологии по «Умному городу» и технологии для управления городским строительством и эксплуатацией.

Б.Сагинтаев провел переговоры с Председателем компании «Sound Hound» К.Мохаером, которая может стать потенциальным партнером Казахстана в реализации совместных проектов в области информационных технологий.





В ходе рабочей поездки в США Премьер-Министр РК встретился с президентом «Robomatter Inc.» Скипом Смитом, в ходе которой обсудил возможность применения инновационных образовательных программ компании в Казахстане.





Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил офис «Tesla Motors» и обсудил с представителями компании инновационные технологии в сфере машиностроения, производства электромобилей, а также внедрения беспилотного управления автотранспортом. Кроме того, в рамках посещения «Tesla Motors» компанией «Казатомпром» были переданы конкретные предложения по возможному сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии.





Далее Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с Председателем компании «Сhevron» Джоном Уотсоном, в ходе которых были обсуждены ситуация и прогнозы по развитию мирового рынка нефтепродуктов, вопросы расширения сотрудничества в нефтегазовых проектах в нашей стране.





Б.Сагинтаев посетил офис «Uber» и провел встречу с главой по глобальной политике и экономике компании Б.Масиелло. «Uber» - это американская, международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. По данным за 2016 год сервис через приложение был доступен более чем в 70 странах мира.





Премьер-Министр РК посетил офис крупной компании по поддержке стартап-проектов «DFJ» и провел встречу с ее учредителем Т.Драпером. «DFJ» намерена оказать поддержку целому ряду казахстанских компаний. Стоит отметить, что компания «DFJ» ориентирована на инвестиции в проекты на ранних стадиях и на стадии роста в сфере технологий. Поддержка такой крупной компании особенно важна в рамках создания в Казахстане Международного технопарка IT-стартапов AIST HUB, который станет платформой для привлечения инвесторов и развития бизнеса в тех отраслях экономики, где будут развиваться цифровые и информационные технологии.





Премьер-Министр РК посетил офис Инновационного центра Кремниевой долины и встретился с группой экспертов и Президентом центра А. Куновым. Инновационный Центр имеет обширные связи с руководством лидирующих компаний Кремниевой Долины, крупнейшими венчурными фондами и инвесторами, успешными предпринимателями, представителями деловой и общественной элиты и обеспечивают стажировки, мастер-классы и бизнес-туры.





Б.Сагинтаев провел ряд встреч с руководством компании «Plug and Play Tech Center» и стартапами. Стоит отметить, что «Plug and Play Tech Center» является бизнес-акселератором, который специализируется на развитии стартапов. Он объединяет свыше 300 стартапов и имеет в партнерах более 170 инвесторов, регулярно участвующих в отборе компаний, находящихся под эгидой этого инкубатора.





После этого, Премьер-Министр РК посетил офис компании «Jabil», которая является одной из крупнейших в мире производственных компаний, оказывающая комплексные услуги по проектированию и разработке электроники для глобальных технологических корпораций в самых различных отраслях. Среди ее клиентов такие мировые компании как, Apple, Facebook, Microsoft, Cisco и другие.





Компания помогает быстрее выводить на рынок электронные продукты и обеспечивает полное управление цепочками поставок продуктов по всему миру. Решения Jabil в области проектирования, производства и интеллектуального управления цепочками поставок интересен также в области машиностроения. Сотрудничество с подобными компаниями, имеет важное значение для Казахстана в рамках выполнения поручений Президента РК Н.Назарбаева по Третьей модернизации экономики.





В Сан-Франциско Бакытжан Сагинтаев посетил офис «Google», где ознакомился с текущими разработками компании в IT-сфере, обсудил с сотрудниками интересные для Казахстана проекты. Среди них: Real Time Speech Translation и программа Project Loon, в рамках которой особые воздушные шары, которые, находясь на стратосферных высотах, могут передавать интернет наземным потребителям, особенно в удаленных населенных пунктах.





Также Премьер-Министр Казахстана провел встречу с корпоративным вице-президентом корпорации «Microsoft» Д. Левиным, в ходе которой был обсужден вопрос внедрения программных решений компании в малокомплектных школах РК. Улучшение качества в малокомплектных школах и выравнивание уровня образования между сельскими и городскими школами возможно только с использованием современных методик образования и внедрением информационно-коммуникационных технологий. В этой связи ведется разработка специального устройства Bilim Book, а производство компьютерного девайса осуществляется мировыми лидерами в данной области Lenovo и Dell. Все программное обеспечение предоставляется от компании Microsoft.



