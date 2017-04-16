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Создан кризисный штаб по сбору информации о запуске КНДР

16 апреля 2017, 12:29

Ранее КНДР предприняла попытку очередного ракетного запуска, однако, по данным ВС США, ракета взорвалась практически сразу после старта.

Кризисный штаб был создан при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ для сбора информации о новом ракетном запуске КНДР. Об этом объявило правительство страны, передает ТАСС.

"Премьером Абэ также было отдано распоряжение по сбору и анализу информации всем соответствующим ведомствам", - говорится в сообщении правительства.

Ранее КНДР предприняла попытку очередного ракетного запуска, однако, по данным ВС США, пуск закончился неудачей - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного запуска состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ).

Фото: YTN

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