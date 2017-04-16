Создан кризисный штаб по сбору информации о запуске КНДР
16 апреля 2017, 12:29
Ранее КНДР предприняла попытку очередного ракетного запуска, однако, по данным ВС США, ракета взорвалась практически сразу после старта.
Кризисный штаб был создан при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ для сбора информации о новом ракетном запуске КНДР. Об этом объявило правительство страны, передает ТАСС.
"Премьером Абэ также было отдано распоряжение по сбору и анализу информации всем соответствующим ведомствам", - говорится в сообщении правительства.
Ранее КНДР предприняла попытку очередного ракетного запуска, однако, по данным ВС США, пуск закончился неудачей - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного запуска состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ).
Фото: YTN
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854093-91965b14a85fa2c3932fe7f08b8d046e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...