Создан кризисный штаб по сбору информации о запуске КНДР

Ранее КНДР предприняла попытку очередного ракетного запуска, однако, по данным ВС США, ракета взорвалась практически сразу после старта.

Кризисный штаб был создан при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ для сбора информации о новом ракетном запуске КНДР. Об этом объявило правительство страны, передает ТАСС





"Премьером Абэ также было отдано распоряжение по сбору и анализу информации всем соответствующим ведомствам", - говорится в сообщении правительства.





Ранее КНДР предприняла попытку очередного ракетного запуска, однако, по данным ВС США, пуск закончился неудачей - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного запуска состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ).



