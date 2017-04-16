В Алматы открыли сезон велопробегов

Всего в воскресное утро на старте собралось более 800 любителей двухколесного транспорта.

В Алматы прошел первый в сезоне-2017 велопробег в рамках городской программы по развитию массового спорта "Спорттық Алматы", сообщает Zakon.kz.





Всего в воскресное утро на старте собралось более 800 любителей двухколесного транспорта.





По традиции, на финише участников ждала красочная концертная программа, а также розыгрыш ценных призов, в числе которых были самые необходимы вещи для любителей активного отдыха. Палатки, спальные мешки, наборы велосипедистов, а главным призом стал электровелосипед.





"В прошлом году мы пробели более 20 велопробегов в рамках программы «Спорттық Алматы». Мы выполняем поручения Главы государства и приобщаем граждан к спорту. В этом году, учитывая увеличение бюджета, планируем проводить велопробеги каждое воскресенье. Самых активных и быстрых мы награждаем ценными призами, - сказал руководитель Управления физической культуры и спорта Алматы Абил Донбаев.





Также спортивный чиновник отметил, что в этом году увеличится число велостанций Almaty Bike. Это поможет развить в городе экодвижение.





"Сегодня была презентация континентальной велокоманды Алматы «Apple Team», они будут представлять наш город на самых престижных велогонках. Цвета велокоманды соответствуют нашему туристическому бренду. Учитывая все большее увлечение граждан велоспортом, в этом году ожидается увеличение велодорожек на 30%", - подытожил Донбаев.































