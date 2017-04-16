Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Казахстанская модель победила в конкурсе красоты в Таиланде

16 апреля 2017, 13:11

В конкурсе участвовали 17 девушек. Он был приурочен к празднованию тайского нового года.

Казахстанская модель Анна Кравченко победила в конкурсе красоты Miss Amazing Songkran International-2017, который прошел 13-16 апреля в тайском городе Сонгкран, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

В конкурсе участвовали 17 девушек. Он был приурочен к празднованию тайского нового года. Как отмечается, подать заявку на участие в конкурсе девушку убедил друг. «Я все еще не могу поверить», - написала она в Инстаграме.

Анне - 25 лет. Модельным бизнесом начала заниматься, когда ей было 15 лет. «Когда я пошла в университет, то бросила модельную деятельность, приложив все свои усилия на обучение. Мой рестарт был всего 2 года назад. Я люблю путешествовать и всегда рада работать в странах Азии. Раньше я работала в Малайзии, Китае и Вьетнаме», - отметила она.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...