Казахстанская модель победила в конкурсе красоты в Таиланде
16 апреля 2017, 13:11
В конкурсе участвовали 17 девушек. Он был приурочен к празднованию тайского нового года.
Казахстанская модель Анна Кравченко победила в конкурсе красоты Miss Amazing Songkran International-2017, который прошел 13-16 апреля в тайском городе Сонгкран, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.
В конкурсе участвовали 17 девушек. Он был приурочен к празднованию тайского нового года. Как отмечается, подать заявку на участие в конкурсе девушку убедил друг. «Я все еще не могу поверить», - написала она в Инстаграме.
Анне - 25 лет. Модельным бизнесом начала заниматься, когда ей было 15 лет. «Когда я пошла в университет, то бросила модельную деятельность, приложив все свои усилия на обучение. Мой рестарт был всего 2 года назад. Я люблю путешествовать и всегда рада работать в странах Азии. Раньше я работала в Малайзии, Китае и Вьетнаме», - отметила она.
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