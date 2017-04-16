Казахстанская модель победила в конкурсе красоты в Таиланде

Казахстанская модель Анна Кравченко победила в конкурсе красоты Miss Amazing Songkran International-2017, который прошел 13-16 апреля в тайском городе Сонгкран, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.





В конкурсе участвовали 17 девушек. Он был приурочен к празднованию тайского нового года. Как отмечается, подать заявку на участие в конкурсе девушку убедил друг. «Я все еще не могу поверить», - написала она в Инстаграме.





Анне - 25 лет. Модельным бизнесом начала заниматься, когда ей было 15 лет. «Когда я пошла в университет, то бросила модельную деятельность, приложив все свои усилия на обучение. Мой рестарт был всего 2 года назад. Я люблю путешествовать и всегда рада работать в странах Азии. Раньше я работала в Малайзии, Китае и Вьетнаме», - отметила она.





