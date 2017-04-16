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Аким области М. Мурзалин проинспектировал паводкоопасную зону Аршалынского района

16 апреля 2017, 13:22

В настоящее время ситуация в районе и на дамбе «Безымянная», расположенной в с.Жибек жолы, характеризуется как стабильная. Подтопления домов в селе Жибек жолы нет.

Сегодня аким области после посещения Атбасарского района побывал еще в одном паводкоопасном районе области – Аршалынском – сообщает управление внутренней политики Акмолинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области".

Как проинформировал главу региона аким Аршалынского района А.Тайжанов, в настоящее время ситуация в районе и на дамбе «Безымянная», расположенной в с.Жибек жолы, характеризуется как стабильная. Подтопления домов в селе Жибек жолы нет.

В рамках противопаводковых мероприятий по Аршалынскому району задействовано 17 единиц специальной техники. Во всех сельских округах организованы круглосуточные дежурства. В противопаводковых мероприятиях принимают участие местные службы гражданской защиты, подразделения департамента ДЧС района и области, местные исполнительные органы. Всего около 250 человек.

В связи с ожидаемым большим притоком воды в селе Жибек жолы путем громкоговорящей связи организовано оповещение жителей о возможной эвакуации. На базе Новоалександровской средней школы и средней школе им. Кутпанулы подготовлены два эвакоприемных пункта на 2900 мест. На случай транспортировки имеются 5 автобусов.
Аким области поручил держать ситуацию на постоянном контроле, в случае необходимости организовать эвакуацию жителей, обеспечить общественный порядок.





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