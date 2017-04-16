Противопаводковые мероприятия в Актюбинской области

В Актобе в результате подъема уровня воды в реке Илек произошло подтопление дачных домов и дворовых территорий в садоводческих коллективах «Госсветсеть», «Каргалинка» и «Аксуат», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.





Эвакуировано порядка 300 человек. Развернуто 12 эвакуационных пунктов на базе 2-х средних школ, в которых находятся 53 человека, в том числе 12 детей, 248 человек размещены по родственникам.









"Проводятся подворовые обходы. По обоим берегам р. Илек работают группы оповещения, ведется охрана общественного порядка. Организовано оповещение населения через социальные сети, телевидение, осуществлена смс-рассылка. Выставлены наблюдательные посты. В ликвидации паводковой ситуации задействованы порядка 500 человек и 124 единиц техники подразделений КЧС, Национальной гвардии, Местной полицейской службы и местных исполнительных органов", - говорится в сообщении.











































