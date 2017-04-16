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Димаш Кудайбергенов: Моё сердце с вами, спасибо за горячую поддержку

16 апреля 2017, 14:03

"Это только начало, мне ещё есть что сказать", - написал Димаш.

Димаш Кудайбергенов поблагодарил своих фанатов за поддержку, передает Zakon.kz.

Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

"Сердце бьётся искусством, моя цель – исполнять песни, делиться чувствами со всем миром, поклонникам рассказать, что на душе. Это только начало, мне ещё есть что сказать. С победой! Моё сердце с вами, спасибо за горячую поддержку", – написал Димаш Кудайбергенов.



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