Димаш Кудайбергенов: Моё сердце с вами, спасибо за горячую поддержку
16 апреля 2017, 14:03
"Это только начало, мне ещё есть что сказать", - написал Димаш.
Димаш Кудайбергенов поблагодарил своих фанатов за поддержку, передает Zakon.kz.
Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
"Сердце бьётся искусством, моя цель – исполнять песни, делиться чувствами со всем миром, поклонникам рассказать, что на душе. Это только начало, мне ещё есть что сказать. С победой! Моё сердце с вами, спасибо за горячую поддержку", – написал Димаш Кудайбергенов.
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