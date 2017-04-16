В Костанайской области подтопило 4 населенных пункта





"Заблаговременно проведено оповещение и эвакуация населения попавшего в зону подтопления, отгон скота в безопасные от подтопления места. Для улучшения пропуска воды по реке Карасу по ширине 300 м вскрыто тело насыпной дамбы", - говорится в сообщении.





В селе Зеленовка подтоплено 5 домов и 10 дворовых территорий. Эвакуировано 53 человека, 10 человек размещены у родственников в селе Ленина, 43 человека размещены в школе села Ленина. Имеется перелив через дорогу к подъезду в населенный пункт.





В поселке Октябрьский устроен водоотводящий канал с улицы Ленина к реке Чунчугур. Подтоплено 5 домов и 5 дворов. Эвакуирован 1 человек.





В поселке Карамырза прорыты 3 отводных канала общей протяженностью 45 м. Подтоплено 7 домов и 3 дворовых территорий. Эвакуировано по родственникам 10 человек.





В поселке Железнодорожный подтоплено 2 дома и 2 дворовые территории. Эвакуировано 30 человек.





На местах работает группировка сил и средств в количестве более 100 человек и 45 единиц техники.





Фото: Alau.kz







