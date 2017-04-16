В Костанайской области подтопило 4 населенных пункта
16 апреля 2017, 14:30
Для улучшения пропуска воды по реке Карасу по ширине 300 м вскрыто тело насыпной дамбы.
Из 50 населенных пунктов и 19 сельских округов в Карасуском районе Костанайской области подтопление талыми водами произошло в 4-х населенных пунктах, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
"Заблаговременно проведено оповещение и эвакуация населения попавшего в зону подтопления, отгон скота в безопасные от подтопления места. Для улучшения пропуска воды по реке Карасу по ширине 300 м вскрыто тело насыпной дамбы", - говорится в сообщении.
В селе Зеленовка подтоплено 5 домов и 10 дворовых территорий. Эвакуировано 53 человека, 10 человек размещены у родственников в селе Ленина, 43 человека размещены в школе села Ленина. Имеется перелив через дорогу к подъезду в населенный пункт.
В поселке Октябрьский устроен водоотводящий канал с улицы Ленина к реке Чунчугур. Подтоплено 5 домов и 5 дворов. Эвакуирован 1 человек.
В поселке Карамырза прорыты 3 отводных канала общей протяженностью 45 м. Подтоплено 7 домов и 3 дворовых территорий. Эвакуировано по родственникам 10 человек.
В поселке Железнодорожный подтоплено 2 дома и 2 дворовые территории. Эвакуировано 30 человек.
На местах работает группировка сил и средств в количестве более 100 человек и 45 единиц техники.
Фото: Alau.kz
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