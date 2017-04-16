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Пригвоздить себя к кресту и другие способы встретить Пасху у христиан мира

16 апреля 2017, 14:47

На Филиппинах в Страстную пятницу верующие прибивают себя к распятиям и неистово хлещут металлическими цепями, а в Иерусалиме проносят деревянные кресты по пути следования Христа на Голгофу.

16 апреля по всему миру отмечают главный христианский праздник — Пасху, и делают это сотнями разных способов. На Филиппинах в Страстную пятницу верующие прибивают себя к распятиям и неистово хлещут металлическими цепями, а в Иерусалиме проносят деревянные кресты по пути следования Христа на Голгофу.





В Филиппинах почести Христу воздают одним из самых экстремальных способов: ноги и руки этого мужчины прибиты к кресту.



Еще одна часть подготовки к Пасхе — побивание металлической плеткой.




Преси Валенсия пригвоздила себя к распятию в знак веры и надежды на отпущение грехов. Манила, столица Филиппин.



В одном из самых священных городов планеты — Иерусалиме — христиане в Страстную пятницу проносят по улицам Старого города деревянный крест.



В Индии верующие также изображают распятие — как этот мужчина из города Хайдерабад в южной части страны.



Белый кусок ткани на кресте символизирует тело Христа. Город Бангалор.



После молитвы верующие угощаются ласси — напитком из взбитого йогурта со специями.

Источник: Daily Mail


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