В паводковых районах Казахстана подтоплено 222 дома

По состоянию на 16 апреля на территории республики подтоплено паводковыми и талыми водами 222 жилых дома, 269 придворовых территорий, 6 зданий в 11 населенных пунктах.

Силами местных исполнительных органов, совместно с подразделениями КЧС в регионах, подверженных паводкам, возведено 17060 метров временных дамб, набрано и уложено 99845 штук мешков с инертным материалом, откачано 818420,5 куб.м воды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





По состоянию на 16 апреля на территории республики подтоплено паводковыми и талыми водами 222 жилых дома, 269 придворовых территорий, 6 зданий в 11 населенных пунктах.





В Акмолинской области продолжаются работы по отводу и откачке талых вод в зданиях войсковой части 44813 Министерства обороны РК в с. Жалтырколь Аршалынского района.





В с. Московское Есильского района в связи с увеличением уровня воды в речке Жаныспайка произошло подтопление 2 домов и 6 придворовых территорий, эвакуировано 14 человек, отогнано в безопасное место 17 голов скота.





Продолжаются работы по ликвидации паводковой ситуации в городе Атбасар. Из зоны подтопления эвакуировано 150 человек и 37 голов крупнорогатого скота.





В Карагандинской области в Бухар-Жырауском районе вследствие увеличения сброса воды с Самаркандского водохранилища в с. Чкалово подтоплено 48 жилых дома и 70 придворовых территорий, эвакуировано 137 человек, отогнано в безопасное место 466 голов скота. В с. Садовое подтоплено 21 жилой дом и 31 придворовых территорий, эвакуировано 308 человек, отогнано в безопасное место 1065 голов скота. В с. Сарытобе подтоплен 1 жилой дом и 5 придворовых территорий. Эвакуировано 110 человек, отогнано в безопасное место 918 голов скота.





В с. Андрейниковка в результате подъема уровня воды в р. Нура подтоплено 2 придворовых территорий. Заблаговременно эвакуировано 14 человек по родственникам, отогнано в безопасное место 10 голов скота.





Также заблаговременно эвакуированы жители н.п. отделение 1-мая сельского округа Тузды, отогнано в безопасное место 190 голов скота. Проводятся работы по возведению защитных дамб вдоль русла реки Нура путем укладки мешков с инертным материалом.





В с. Красная поляна Шетского района паводковыми водами подтоплен 1 жилой дом и 5 придворовых территорий. Эвакуировано 7 человек. На станции Кара Мурын подтоплено 5 придворовых территорий. Эвакуировано 25 человек.





В Восточно-Казахстанской области в с. Бескарагай Бескарагайского района подтоплено грунтовыми водами 9 домов и 10 придворовых территорий, эвакуировано 22 человека, которые временно размещены по родственникам.





В г.Актобе продолжаются работы по ликвидации паводковой ситуации, возникшей в результате подъема уровня воды в реке Илек.





Противопаводковые мероприятия проводятся также в Карасуском районе Комстанайской области.





Переливы талых и паводковых вод происходят на 28 участках автомобильных дорог в Акмолинской (15), Карагандинской (4), Северо-Казахстанской (3,) Костанайской (3), Павлодарской (1), Жамбылской (1) и Южно-Казахстанской областях (1).





На 12 участках автомобильных дорог имеются размывы дорожного полотна: в Карагандинской области – 5, Акмолинской – 2, Павлодарской – 2, Костанайской – 2, Восточно-Казахстанской – 1.





По данным прогнозных служб в ближайшие сутки на реках Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается дальнейшее развитие весеннего половодья, подъемы уровней воды, формирование местного стока, возможны подтопления. На низкогорных реках Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается увеличение водности, на отдельных реках возможно формирование паводков.

























































Фото: КЧС МВД РК







