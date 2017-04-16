Игрока сборной Панамы по футболу застрелили возле собственного дома
16 апреля 2017, 15:39
Вместе с футболистом пострадали два его спутника. Их также госпитализировали.
Неизвестные застрелили футболиста сборной Панамы Амилькара Энрикеса неподалеку от его собственного дома в городе Колон, сообщает РИА Новости.
Как отмечает издание, в спортсмена выстрелили несколько раз. Энрикеса доставили в больницу с пулевыми ранениями, но врачам не удалось его спасти. Вместе с футболистом пострадали два его спутника. Их также госпитализировали.
Lamentamos en lo más profundo la muerte de nuestro seleccionado nacional Amílcar Henríquez. Dios reciba tu alma Mickey. pic.twitter.com/JaODnBH1kK— FEPAFUT (@fepafut) 16 апреля 2017 г.
Федерация футбола Панамы выразила соболезнования по поводу смерти Энрикеса.
Un pequeño homenaje a un guerrero que se nos adelanto.. Amilcar Henriquez @ProfeGiraldo@GJesusCastillo@Barra_Atlantica@ArabeUnido_pic.twitter.com/kjbPUHNI24— El Bokon Panama (@elbokon_pa) 16 апреля 2017 г.
Последний матч 33-летнего футболиста за сборную Панамы состоялся 28 марта нынешнего года против сборной США. Всего Амилькар Энрикес провел 75 игр за национальную команду своей страны.
Фото: AP Photo
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