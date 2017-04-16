Игрока сборной Панамы по футболу застрелили возле собственного дома

Вместе с футболистом пострадали два его спутника. Их также госпитализировали.

Неизвестные застрелили футболиста сборной Панамы Амилькара Энрикеса неподалеку от его собственного дома в городе Колон, сообщает РИА Новости.





Как отмечает издание, в спортсмена выстрелили несколько раз. Энрикеса доставили в больницу с пулевыми ранениями, но врачам не удалось его спасти. Вместе с футболистом пострадали два его спутника. Их также госпитализировали.









Lamentamos en lo más profundo la muerte de nuestro seleccionado nacional Amílcar Henríquez. Dios reciba tu alma Mickey. pic.twitter.com/JaODnBH1kK — FEPAFUT (@fepafut) 16 апреля 2017 г.





​Федерация футбола Панамы выразила соболезнования по поводу смерти Энрикеса.



Un pequeño homenaje a un guerrero que se nos adelanto.. Amilcar Henriquez @ProfeGiraldo@GJesusCastillo@Barra_Atlantica@ArabeUnido_pic.twitter.com/kjbPUHNI24 — El Bokon Panama (@elbokon_pa) 16 апреля 2017 г.

Последний матч 33-летнего футболиста за сборную Панамы состоялся 28 марта нынешнего года против сборной США. Всего Амилькар Энрикес провел 75 игр за национальную команду своей страны.



