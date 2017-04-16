Игрока сборной Панамы по футболу застрелили возле собственного дома

16 апреля 2017, 15:39

Вместе с футболистом пострадали два его спутника. Их также госпитализировали.

Неизвестные застрелили футболиста сборной Панамы Амилькара Энрикеса неподалеку от его собственного дома в городе Колон, сообщает РИА Новости.

Как отмечает издание, в спортсмена выстрелили несколько раз. Энрикеса доставили в больницу с пулевыми ранениями, но врачам не удалось его спасти. Вместе с футболистом пострадали два его спутника. Их также госпитализировали.



​Федерация футбола Панамы выразила соболезнования по поводу смерти Энрикеса.



Последний матч 33-летнего футболиста за сборную Панамы состоялся 28 марта нынешнего года против сборной США. Всего Амилькар Энрикес провел 75 игр за национальную команду своей страны.

Фото: AP Photo

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