Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Китайские поклонницы Димаша спели ему казахскую песню

16 апреля 2017, 15:44

Девушки исполнили песню "Дайдидау" .

Китайские поклонницы Димаша Кудайбергенова спели песню на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Девушки исполнили песню "Дайдидау" перед финалом конкурса Singer-2017. Видео встречи с фанатами разместил в Instagram продюсер Димаша Алпамыс Шаримов.


"Вот так фанаты Димаша проводили его на финал казахской песней и пожелали ему удачи", – подписал видеоролик Алпамыс Шаримов.

Напомним, казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале конкурса «Singer 2017». В финале Димаш Кудайбергенов и китайская певица Шан Вэньцзе исполнили песни Майкла Джексона The Way You Make Me Feel, Erth song, Billie Jean и Dangerous.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...