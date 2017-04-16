Китайские поклонницы Димаша спели ему казахскую песню
16 апреля 2017, 15:44
Девушки исполнили песню "Дайдидау" .
Китайские поклонницы Димаша Кудайбергенова спели песню на казахском языке, сообщает Zakon.kz.
Девушки исполнили песню "Дайдидау" перед финалом конкурса Singer-2017. Видео встречи с фанатами разместил в Instagram продюсер Димаша Алпамыс Шаримов.
"Вот так фанаты Димаша проводили его на финал казахской песней и пожелали ему удачи", – подписал видеоролик Алпамыс Шаримов.
Напомним, казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале конкурса «Singer 2017». В финале Димаш Кудайбергенов и китайская певица Шан Вэньцзе исполнили песни Майкла Джексона The Way You Make Me Feel, Erth song, Billie Jean и Dangerous.
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