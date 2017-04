Китайские поклонницы Димаша спели ему казахскую песню

Девушки исполнили песню "Дайдидау" перед финалом конкурса Singer-2017. Видео встречи с фанатами разместил в Instagram продюсер Димаша Алпамыс Шаримов.

"Вот так фанаты Димаша проводили его на финал казахской песней и пожелали ему удачи", – подписал видеоролик Алпамыс Шаримов.

Напомним, казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале конкурса «Singer 2017». В финале Димаш Кудайбергенов и китайская певица Шан Вэньцзе исполнили песни Майкла Джексона The Way You Make Me Feel, Erth song, Billie Jean и Dangerous.