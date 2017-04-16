Два человека погибли в Турции при перестрелке во время референдума
16 апреля 2017, 15:55
По предварительной версии, причиной послужило различие в политических взглядах участников.
В результате перестрелки между двумя группами граждан в турецкой провинции Диярбакыр погибли два человека. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает Lenta.ru.
Конфликт состоялся на фоне проходящего в стране всенародного референдума по вопросу внесения изменений в конституцию и переходу к президентской системе правления. Перестрелка произошла недалеко от избирательного участка. По предварительной версии, причиной послужило различие в политических взглядах участников.
Голосование стартовало в 08:00 по местному времени (совпадает с московским), участки будут функционировать до 17:00. Всего в стране организовано 145 тысяч участков для голосования. Правом голоса обладают около 55 миллионов турецких граждан.
Участникам референдума предлагается решить, проводить ли конституционные изменения, предусматривающие установление президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия лидера страны существенно расширятся, он станет одновременно главой государства и правительства, пост премьер-министра будет упразднен, и президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.
Если поправки будут одобрены, очередные выборы президента и депутатов пройдут одновременно 3 ноября 2019 года, при этом все положения Конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.
Фото: ИНФОРМБИРЖА news
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854105-babb986c23c3573a00584902acbf9e8f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...