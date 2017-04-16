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В Карагандинской области подтопило более 70 домов

16 апреля 2017, 16:13

Активно ведутся противопаводковые мероприятия.

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов сообщил подробности проведения противопаводковых мероприятий в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В Бухар-Жырауском районе вследствие увеличения сброса воды с Самаркандского водохранилища в с. Чкалово подтоплено 48 жилых дома и 70 придворовых территорий, эвакуировано 137 человек, отогнано в безопасное место 466 голов скота. В с. Садовое подтоплено 21 жилой дом и 31 придворовых территорий, эвакуировано 308 человек, отогнано в безопасное место 1065 голов скота. В с. Сарытобе подтоплен 1 жилой дом и 5 придворовых территорий. Эвакуировано 110 человек, отогнано в безопасное место 918 голов скота.

В с. Андрейниковка в результате подъема уровня воды в р. Нура подтоплено 2 придворовых территорий. Заблаговременно эвакуировано 14 человек по родственникам, отогнано в безопасное место 10 голов скота.

Также заблаговременно эвакуированы жители н.п. отделение 1-мая сельского округа Тузды, отогнано в безопасное место 190 голов скота. Проводятся работы по возведению защитных дамб вдоль русла реки Нура путем укладки мешков с инертным материалом.

В с. Красная поляна Шетского района паводковыми водами подтоплен 1 жилой дом и 5 придворовых территорий. Эвакуировано 7 человек. На станции Кара Мурын подтоплено 5 придворовых территорий. Эвакуировано 25 человек.

В данное время в Карагандинской области в противопаводковых мероприятиях задействовано порядка 600 человек и более сотни единиц техники.



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