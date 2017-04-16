В Акмолинской области спасатели во время эвакуации обнаружили погибшую женщину
Причина смерти женщины 1958 г.р. устанавливается.
Во время эвакуации жителей села Сандыктау в одном из домов обнаружен труп женщины, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.
16 апреля в 10:30 в селе Сандыктау Сандыктауского района Акмолинской области из-за повышения уровня воды в реке Жабай на улице Заречная произошло подтопление семи домов и дворовых территорий.
В местную школу эвакуировано 17 человек, из них пятеро детей.
«При проведении эвакуационных мероприятий по ул. Набережная в одном из домов обнаружен труп гражданки 1958 года рождения, причина смерти которой устанавливается, проводятся следственные мероприятия», — говорится в сообщении.
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