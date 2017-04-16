В США при перестрелке возле клуба были ранены 10 человек

Стрельба произошла около клуба в американском городе Колумбус, штат Огайо, девять человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 03.20 воскресенья. По данным полиции, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих раненых оценивается как критическое.

О количестве стрелявших и их возможных мотивах не сообщается.

Фото © AP Photo/ Susan Walsh