В США при перестрелке возле клуба были ранены 10 человек
Состояние двоих пострадавших оценивается как критическое.
Стрельба произошла около клуба в американском городе Колумбус, штат Огайо, девять человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 03.20 воскресенья. По данным полиции, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих раненых оценивается как критическое.
О количестве стрелявших и их возможных мотивах не сообщается.
Фото © AP Photo/ Susan Walsh
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