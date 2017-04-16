Несколько простаивающих предприятий запустят в СКО

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов с рабочей поездкой побывал в Тайыншинском, Акжарском и Уалихановском районах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Первым объектом посещения главы региона стало ТОО «Bio operations», в прошлом - завод «Биохим». Уникально предприятие было создано в 2005 году и простаивало на протяжении нескольких лет. Сейчас проводятся работы по восстановлению производства. Это стало возможным за счет привлечения инвестора – компании «Bio operations». К реконструкции приступили в декабре. В итоге, завод модернизовали, и до конца этого года здесь планируют запустить первую линию, которая будет заниматься выпуском крахмала и клейковины. На полную мощность предприятие запустят в 2018 году. После запуска производства здесь планируют создать 220 рабочих мест.





«На заводе произведена ревизия технологических линий, инфраструктуры. Начаты ремонтные работы. Во втором полугодии 2017 года планируется запуск производства клейковины и крахмала. В 2018 году - производства биоэтанола. Мощность переработки составит при полной загрузке - 660 тонн переработки зерна в сутки. Соответственно готовыми продуктами будут - крахмал, пшеничная клейковина, корма для животноводства и биоэтанол. У нас на заводе имеется мельничный цех, элеваторное хозяйство, напольные склады», - рассказал генеральный директор компании Жандос Есенбай.





Глава региона лично осмотрел производственные помещения и отметил, что сегодня принимаются все меры для того, чтобы уникальный завод был запущен.

«До конца этого года мы договорились с руководством завода, что пошагово будем работать и делать все для того, чтобы этот завод наконец-то заработал. Для нас он очень важен, поскольку глубокая переработка зерна - это направление, куда должно двигаться сельское хозяйство. Сегодня, к сожалению, мы производим, но переработкой, тем более - глубокой переработкой - не занимаемся. Поэтому будут приняты меры, которые позволят наконец-то запустить завод. На него возлагаются большие надежды. Это рабочие места, налоги, побочная продукция в виде – барды. По развитию сельского хозяйства есть программа. По этой программе будут выделены дополнительные средства. Наша главная задача - правильно использовать выделяемые средства, получить хорошую продукцию и продать ее по хорошей цене», - резюмировал глава региона.





Также Кумар Иргибаевич отметил, что вместе с этим заводом вновь должны заработать еще несколько простаивающих предприятий в районе. Это свинокомплекс на 50 тысяч голов и мясокомбинат.

«Огромные деньги были затрачены для строительства этого уникального проекта. Стоит мясокомбинат, аналогов ему практически нет в Средней Азии. Наша задача сейчас - совместно с руководством этих компаний работать с Банком развития Казахстана, выстроить некую Дорожную карту, чтобы эти проекты тоже были запущены. Это направление, которым мы будем заниматься», - сказал аким области.





Далее аким Тайыншинского района Ержан Иманслям проинформировал главу региона о социально-экономическом развитии района.

«По «Дорожной карте занятости-2020» реализовано 33 проекта на сумму 424,5 млн тенге, создано 207 рабочих мест. Выданы кредиты 19 заёмщикам на общую сумму 50,8 млн тенге», - рассказал Ержан Иманслям.

После ознакомления с продукцией местных переработчиков Кумар Аксакалов обсудил подготовку к посевной кампании с аграриями региона.

В этом году в районе под зерновые и зернобобовые отвели 350 тысяч гектаров. Около 150 тысяч займут масличные, что почти на 60 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Пары займут 67 тысяч гектаров.





Аким области Кумар Аксакалов напомнил, что важно не только выращивать пшеницу и масличные, но и перерабатывать эти культуры.

«Мы ездим по районам и посещаем цеха переработки в обязательном порядке, потому что для нас важно производство и переработка. Выращивать то мы научились, а перерабатываем пока недостаточно. Животноводство – это путь, куда мы должны двигаться. Вы знаете, в Послании Глава государства еще раз обозначил сельское хозяйство одним из драйверов развития экономики. Приняты государственные программы для развития сельского хозяйства. Выделяются огромные средства. Вы это видите, знаете, ощущаете. Но еще дополнительные средства, механизмы создаются по поддержке сельского хозяйства. Поэтому их нужно хорошенько использовать», -отметил глава региона.





Затем Кумар Аксакалов посетил ТОО «КокшеТехСтрой». Завод запустили в 2012 году. Производят полиэтиленовые трубы для водопроводов. В прошлом году здесь появился новый цех - по изготовлению труб для тепловых сетей. Завершилась рабочая поездка главы региона в Тайыншинский район встречей с ветеранами и общественностью.

В Ленинградском сельском округе Акжарского района Кумар Аксакалов ознакомился с ходом строительства современной молочно-товарной фермы на 600 голов на базе фермерского хозяйства «Бекет». Объект возводится в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Также здесь будет оборудован цех по переработке молока мощностью 8 тонн в смену.





«В прошлом году мы закупили 300 голов симментальской породы. Всего теперь у нас более 1000 голов КРС, получаем приплод. В 7 км отсюда открыли отделения, где расположены 5 баз, там пока и содержим животных. Сейчас здесь работают 80 человек. Мы завершили отделочные работы, все очень качественно. Предварительно смотрели, советовались у других - как оборудовать ферму, родильные отделения. Государственные программы нам помогли реализовать проект», - рассказал глава ФХ «Бекет» Марат Шапенов.

В свою очередь, аким области отметил, что государство и местные власти и дальше будут поддерживать инициативы, направленные на развитие сельскохозяйственных отраслей.

Здесь же глава региона встретился с сельхозтоваропроизводителями. Аграрии рассказали, что сегодня все готово к посевной кампании, а также поделились планами на будущее. К примеру, глава ИП «Каппес» Вилли Каппес собирается наладить производство комбикормов в селе Горьковское, также в планах – создание СПК.





«Нам нужны комбикорма, потому что мы будем заниматься животноводством. Я все районы объезжаю и вижу необходимость в комбикормах. Понятно, что с дальних районов не приедут, а приедут к вам те, которые поближе. Чтобы получить хорошую продукцию - и мясо, и молоко - без комбикорма не обойтись. Нам нужно заниматься эффективным производством. Поднять производительность труда, поднять урожай, надои. Мы сегодня можем выходить на 7 тысяч литров от фуражной коровы», - поддержал инициативу аким области.

Знакомство с АПК района продолжилось на ТОО «Талшик Астык Агро», расположенном в районном центре. Посевная площадь компании составляет более 40 тысяч гектаров, в том числе зерновых – 35,9 тысяч гектаров, масличные – порядка четырех тысяч. Кроме этого, предприятие оснащено современной сельскохозяйственной техникой.





Также в ходе рабочей поездки Кумар Аксакалов встретился с ветеранами труда, почетными гражданами и членами Общественного совета Акжарского района.

В Уалихановском районе первой остановкой стало ТОО «Северная Нива». В 2016 году на предприятии была введена первая очередь. Это – приемка, сушка, очистка, хранение и отгрузка зерновых и масличных культур.





«В будущем году мы планируем увеличить емкость элеватора до 60 тысяч тонн. Первый год эксплуатации показал, что мы воплотили то, что задумано. В этом году мы приняли порядка 31 тысячи тонны. Производили все виды работ, а также оказывались услуги крестьянам и реализовывали большие контракты. Сейчас на территории элеватора находятся вагоны под загрузку семян подсолнечника. Мы загружаем порядка тысячи тонн, также отгружаем пшеницу», - рассказал директор ТОО Сергей Гусельников.

«В этом году масличных будет по области 712 тысяч га. Сейчас большой спрос на масличные. Мы помогаем всевозможными проектами. Рынок диктует свои правила. И несмотря на то, что элеваторов достаточно, условия разные бывают – технология, культура обслуживания. Думаю, ваши инвестиции будут оправданы. Масличные тоже нужно будет где-то хранить, перерабатывать», - сказал аким области.





Далее в ходе встречи с аграриями района глава региона обсудил подготовку к весенне-полевым работам. А следующим пунктом рабочей поездки акима области в Уалихановскй район стало ознакомление с деятельностью ФХ «Жолдасбай Агро». Хозяйство является основным поставщиком племенного поголовья для хозяйств и личного подворья района. В 2016 году фермерами было реализовано 250 голов КРС на племенную продажу, мясом продали 75 голов.

«В этом году расширяем территорию посевных площадей. К посевной почти готовы. Бычки есть, реализуем в Тайыншинский, Акжарский районы. Каждый год продаем. Субсидии получаем. В этом году взяли 104 миллиона в КазАгро. Всего работают 120 человек, из них на животноводстве – 20», - рассказал глава ФХ Суиндик Жолдасбаев.





«Чистым весом - 280 кг. Цена за 1 кг? 1300 тенге? Занятие животноводством прибыльное дело. Чтобы содержать 1000 голов КРС нужно 20 рабочих мест. Вот сколько человек трудоустроены, сколько человек платят налоги. Что мы еще можем предложить на селе? Вот такую работу. Нам необходимо развивать сельское хозяйство, потому что это наше традиционное занятие», - подчеркнул глава региона.

Завершилась рабочая поездка Кумара Аксакалова встречей с общественностью Уалихановского района.