Умер актер «бондианы» Джеймс Клифтон

В США умер актер, сыгравший ​шерифа Пеппера в серии фильмов о Джеймсе Бонде, Джеймс Клифтон. Об этом со ссылкой на дочь артиста Линн Джеймс сообщает Hollywood Reporter, пишет РБК.

Клифтону было 96 лет. Как уточнила родственница актера, он скончался из-за осложнений от диабета. Это, по ее словам, произошло в субботу, 15 апреля, в доме другой дочери артиста в Гладстоне, штат Орегон.

«Он был самым отзывчивым человеком и был любим всеми», — также рассказала Линн Джеймс, добавив, что, по ее мнению, у ее отца не могло быть врагов. «Мы были невероятно благословлены тем, что он был в нашей жизни», — заключила собеседница издания.

Прощание с Клифтоном, как заметила дочь актера, состоится в Гладстоне в августе. Тело артиста, по ее данным, будет кремировано. При этом, как уточнила Джеймс, скорее всего, часть праха артиста будет развеяна на реке Клакамас в штате Орегон. Там, как добавила родственница Клифтона, артист купался, еще будучи ребенком. Другую часть праха, по словам Джеймс, семья артиста надеется развеять в нью-йоркской гавани, где в 2015 году был развеян прах жены Клифтона, Лори.

Джеймс Клифтон родился 29 мая 1921 года в городе Спокан, штат Вашингтон. В начале своей карьеры он, как замечает Hollywood Reporter, часто играл жителя южных штатов в театре в Нью-Йорке.

Одной из первых его значительных ролей в кинематографе стала роль вечно жующего сигару администратора в фильме «Хладнокровный Люк» (Cool Hand Luke). Ее Клифтон получил в 1967 году. Позже артист сыграл в киносаге о британском секретном агенте Джеймсе Бонде. Также актер снимался в фильмах «Живи и дай умереть» (Live and Let Die, 1973), «Человек с золотым пистолетом» (The Man with the Golden Gun, 1974).