В Кыргызстане «Синий кит» подтолкнул депутата внести поправки в Уголовный кодекс

Поправки в Уголовный кодекс Кыргызстана, инициируемые депутатом Канатом Керезбековым, вынесены на общественное обсуждение на сайте парламента, пишет ИА 24.kg.

Законопроект разработан в целях «адекватного реагирования на современные вызовы, связанные с использованием информационных технологий, направленные на побуждение несовершеннолетних лиц к суицидальному поведению». Повышенная правовая защита также предусматривается в отношении престарелых и иных лиц, которые в силу физических или других объективных причин наиболее подвержены преступным посягательствам».

Настоящим потрясением для общественности стал тот факт, что третьи лица посредством Интернета могут оказывать влияние на сознание несовершеннолетних. Речь идет о печально известных играх «Синий кит», «Тихий дом», «Фея», «Беги или умри», «Зацепинг» и тому подобное.

«Бесспорно, действующее уголовное законодательство содержит две нормы (статью 102 «Доведение до самоубийства» и статью 103 «Склонение к самоубийству»), посвященные данной проблеме. Но их составы являются устарелыми и разрабатывались без учета проникновения информационных технологий в жизнь каждого человека, в особенности несовершеннолетних, и без учета современных реалий», — отмечает нардеп.

Эти статьи изменены и расширены. Также дополнена статья 157 УК КР. Предлагамое нововведение позволит восполнить пробел в части вовлечения взрослыми лицами подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни.

«Предлагаемые законопроектом санкции дадут возможность органам назначать дополнительные виды наказаний (к примеру, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью). Это продиктовано тем, что преступления могут быть совершены педагогом, специалистом информационных технологий (разработчиком программного обеспечения) и другими лицами», — говорится в справке-обосновании.