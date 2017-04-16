В Акмолинскую область оправили спасательный отряд из Алматы

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) КЧС МВД РК, передислоцированные из г.Алматы для оказания помощи, с 12 апреля задействованы в противопаводковых мероприятиях на территории Астраханского района Акмолинской области. Об этом Zakon.kz сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Личный состав РОСО разбит на 4 группы, для организации круглосуточного дежурства на автодорогах региона в целях мониторинга ситуации по прохождению талых вод и проведению спасательных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В связи с резким повышением уровня талых вод на плотине, расположенной в 2 км от с. Бесбедаик спасателями производилась заблаговременная укладка мешкотары в местах возможного перелива воды. Перелив воды не допущен.

Из-за отсутствия дорожного сообщения в с. Ягодное спасателями РОСО осуществлена доставка сотрудников почты в село на моторной лодке, для передачи почты и пенсионных денег населению.

15 апреля в результате создавшегося ледового затора протяженностью 200 метров в районе с. Оксановка, произошло поднятие уровня воды на р. Колутон. В целях ликвидации ледового затора силами группы РОСО и районного отдела по ЧС произведена работа по растаскиванию ледяных глыб на моторной лодке. Затор ликвидирован, проход воды по руслу вдоль с. Оксановка осуществляется беспрепятственно.

В тот же день силами группы РОСО произведена переправа населения в районе с. Караколь на вскрытом участке автодороги (вскрыт для слива талых вод) до с. Новый Колутон.

В связи с резким повышением уровня талых вод на плотине «Пруд-накопитель Степное», расположенной в непосредственной близости от с. Степное, производилась заблаговременная укладка мешкотары в местах возможного перелива воды совместно с местными спасательными подразделениями и местным исполнительным органом. Перелив воды не допущен. После завершения работ выставлен пост из группы спасателей для ведения мониторинга уровня воды.

Проводится работа по доставке сотрудников Астраханские РЭС в с. Оксановка для проведения ремонтных работ. Работы продолжаются.



