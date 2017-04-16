Российский рэпер Баста рассказал о концерте в Казахстане

В пятницу, 14 апреля, гостем особенного 800-го выпуска шоу «Вечерний Ургант» стал популярный рэп-исполнитель, композитор, наставник проекта «Голос» Василий Вакуленко, он же Баста.

В начале программы ведущий Иван Ургант отметил, что 22 апреля концерт Басты соберет небывалое количество поклонников. «Зал «Олимпийского» вмещает порядка 30 тысяч человек», — подчеркнул рэпер. Иван Ургант решил на эту ему пошутить: «На концерте будет круговая рассадка людей, как ты отличишь, к кому стоишь лицом, а к кому… спиной?» Василий в ответ признался, что не увидит разницы, поскольку поет во время больших концертов с закрытыми глазами. «Вы представляете себе столько людей? Страшненько, на самом деле».

«Мне тут птичка нашептала, что ты женишь людей», — невзначай поинтересовался ведущий «Вечернего Урганта» у своего гостя. Баста не стал отрицать этого факта: «Это уже традиция. Жених заранее выходит на мою команду, я с ним провожу настоящее собеседование».

Василий также отметил, что в основном женихи приходят к нему «перепуганные, красные и трясущиеся». «Бывает и так, что молодой человек не является поклонником, а его девушка любит мое творчество. И он ради нее готов на такой шаг», — вспомнил о необычных случаях певец.

Самым запоминающимся курьезом в его практике женитьбы поклонников стал случай на концерте в Казахстане. По задумке жениха, в определенный момент из зала его должен был вывести наряд полиции. После этого Баста со сцены объявляет об инциденте и просит подняться девушку задержанного для прояснения обстоятельств.

«Девушка даже не обратила внимание на исчезновение парня. А когда поднялась на сцену и услышала новость, то махнула рукой и попросила сделать сэлфи со мной», — сообщил Василий.

Также он отметил, что следит за судьбами молодоженов. «Некоторые пары уже обзавелись двумя детьми», — радостно отметил Баста. Не обошлась встреча без разговоров о семье и воспитании детей. «У нас с тобой много общего, ведь мы воспитываем двух дочек», — заметил Иван Ургант. В ответ Баста признался, что для своих детей он «папа-тряпка»: «Это единственные люди в моей жизни, перед которыми я теряю сознание».

Источник: «Вокруг.ТВ»