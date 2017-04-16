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В аэропорту Алматы задержали девушку с наркотиками в сигаретной пачке

16 апреля 2017, 19:01

Девушка подозревается в перевозке наркотиков.

Двадцатилетнюю девушку задержали в аэропорту Алматы по подозрению в перевозке наркотиков, сообщает dixinews.kz со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта южной столицы.

В пятницу, 14 апреля, при предполетном досмотре в ручной клади 20-летней пассажирки в сигаретной пачке обнаружили вещество неизвестного происхождения. Предположительно, это синтетический наркотик. Девушка вылетала из Алматы в Дубай.

Сотрудники оперативно-следственной группы линейного отдела внутренних дел (ЛОВД) также провели личный досмотр и не обнаружили других запрещенных или неизвестных предметов и веществ. Девушку задержали.


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