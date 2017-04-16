Из британских школ вытравляют темнокожих педагогов

Британские темнокожие учителя регулярно сталкиваются с расизмом в школе, из-за этого многие хотят бросить работу педагога.

В Британии более 60% темнокожих учителей из этнических меньшинств ощущают дискриминацию со стороны коллег и по этой причине хотят уйти из профессии. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на BuzzFeed.

Национальный союз учителей (National Union of Teachers) провёл опрос среди тысячи британских темнокожих педагогов и учителей, представляющих этнические меньшинства.

По данным опроса, более 60% преподавателей из этих групп сталкиваются с расизмом на рабочих местах и из-за этого собираются уходить из профессии.

К тому же, дискриминация по цвету кожи препятствует карьерному росту темнокожих педагогов и в целом влияет на их положение в рабочем коллективе.

Респонденты заявили, что к ним относятся предвзято, и потому им практически невозможно получить повышение. Помимо этого, коллеги не воспринимают их мнения, заранее считая "чёрного" спикера агрессором или нарушителем спокойствия.

Темнокожие преподаватели также отметили, что не ощущают поддержки от своего начальства в случаях, когда им приходится сталкиваться с расизмом в стенах школы.

Фото: © Flickr/City of Seattle Community Tech