Папа Римский поздравил верующих с Пасхой

Папа не обошёл в своём обращении и насущные политические вопросы.

Папа Франциск обратился из центральной лоджии ватиканской базилики с традиционным пасхальным посланием к верующим. На церковной паперти собрались тысячи паломников, передаёт Лайф со ссылкой "Радио Ватикана".

— Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас с праздником Пасхи! — торжественно начал он. — Сегодня Церковь вновь провозглашает по всему миру полную изумления весть первых учеников: "Иисус воскрес!" — "Воистину воскрес!".

Папа не обошёл в своём обращении и насущные политические вопросы. Он сравнил Иисуса с "пастырем", который "становится попутчиком тех, кто вынужден покидать свои родные места из-за вооружённых конфликтов, терактов, голода и деспотических режимов".

— В эти времена пусть Господь особенно поддержит усилия тех, кто активно трудится, чтобы принести облегчение и утешение гражданскому населению измученной Сирии, жертве войны..., — провозгласил понтифик с трибуны. — Только вчера произошло последнее, подлое нападение на беженцев, которое привело к гибели и ранениям многих людей. Пусть Господь дарует мир всему Ближнему Востоку, начиная со Святой Земли, а также Ираку и Йемену.

Франциск не забыл упомянуть и о ситуации на Украине.

— Да поможет Добрый Пастырь Украине, до сих пор терзаемой кровавым конфликтом, обрести согласие, — произнёс Епископ Рима.

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц