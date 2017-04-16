В Павлодарской области восемь рыбаков оказались на отколовшейся льдине

В Павлодарской области восемь рыбаков оказались на льдине, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова.

Согласно информации КЧС, ЧП произошло 16 апреля в 09.50, в Экибастузском районе на водохранилище «Шандаксор».

"В результате откола льда на льдине оказались 8 человек рыбаков. Оперативными действиями сотрудников Оперативно-спасательного отряда Павлодарской области рыбаки спасены и находятся в безопасности. Призываем граждан соблюдать осторожность и осмотрительность", - говорится в сообщении.