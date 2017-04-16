Сбежавшую из Саудовской Аравии девушку выкрали и вернули обратно её родственники

Женщина хотела попросить политического убежища в Австралии, но её остановили в аэропорту Филиппин.

24-летняя Дина Али Ласлум бежала из Саудовской Аравии, чтобы найти убежище в Австралии. Девушку остановили при пересадке на Филиппинах. Там у неё забрали документы и держали в течение 13 часов. Девушка записала видео с просьбой о помощи, которое выложила в соцсети. Об этом пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.

На записи Дина Али Ласлум просит, чтобы её спасли.

— Если моя семья заберёт меня, она меня убьёт. Если я вернусь в Саудовскую Аравию, я умру. Пожалуйста, помогите мне, — говорит девушка на видео, умоляя о помощи активистов и пользователей Сети.

Женщина не сказала, почему она искала убежища за границей, но правозащитная организация Human Rights Watch узнала от своего источника, что Дина Али хотела избежать вынужденного брака.

Канадец, который был с Ласлум в аэропорту Манила в Филиппинах, сообщил, что за ней приехали два дяди.

Представители авиакомпании, на самолёте которой девушку отправили обратно в Саудовскую Аравию, сообщили, что Дина Али кричала и плакала, пока мужчины не завязали ей рот скотчем и не обмотали руки.

Активисты переживают за жизнь молодой женщины, так как после её прибытия на родину о ней ничего не слышно.

Фото: twitter