Состоялись матчи седьмого тура казахстанской премьер-лиги

«Астана» разобралась с кокшетауским «Окжетпесом», алматинский «Кайрат» разгромил шымкентский «Ордабасы», кызылординский «Кайсар» разошелся миром с павлодарским «Иртышом» — в матчах седьмого тура Премьер-Лиги, пишет Sports.kz.

Премьер-Лига. 7-й тур, 16 апреля

«Шахтер» — «Тобол» 1:1 (0:1)

Голы: Скорых автогол 45+3 (0:1), Тажимбетов 48 (1:1)

Удаления: Кадио 90 — Щеткин 90

Чересчур боевой получилась встреча карагандинского «Шахтера» и костанайского «Тобола». Обеим командам нужна была победа, вот и заработали только ничью. В компенсированное время первой половины Сергей Скорых забил свой третий автогол за семь игр, а на старте второй половины Дауренбек Тажимбетов уровнял счет. Шансы забить еще были, но реализация моментов подкачала. В заключение же футболисты устроили потасовку, в результате красные заработали Дидье Борис Кадио и Алексей Щеткин.

«Окжетпес» — «Астана» 0:3 (0:0)

Голы: Мужиков 61 (0:1), Граховац с пенальти 64 (0:2), Муртазаев 79 (0:3)

Нереализованный пенальти: Кабананга 44

Не получилось у кокшетаусцев сдержать атакующие порывы чемпиона. Если в первой половине «синегорцы» еще нашли что противопоставить, то во второй гол Серикжана Мужикова и сразу же пенальти Срджана Граховаца их просто сломили, итог подвел Роман Муртазаев. «Астана» набрала ход, и от той неуверенной команды старта сезона ничего не осталось, ну а «Окжетпес» еще должен взять свое, игра у подопечных Владимира Муханова присутствует.

«Кайсар» — «Иртыш» 1:1 (0:0)

Голы: Родриго 84 (0:1), Нтибазонкиза 86 (1:1)

Довольно упорным получилось противостояние в Кызылорде, осложнило его поле, которое тоже стоит дисквалифицировать. Сама встреча выдалась довольно боевой, и моментами казалось, что завершится без голов, однако ситуацию исправил Родриго, принесший павлодарцам пару минут радости, после которых Саиди Нтибазонкиза выровнял положение. Закономерный счет, на поле были коллективы, соответствующие друг другу по классу.

«Тараз» — «Акжайык» 0:0

Противоречивым можно назвать поединок с участием «Тараза» и уральского «Акжайыка». Хозяева хотели реабилитироваться за разгром в Павлодаре, гости, в свою очередь, просто нуждаются в очках и приехали явно за победой, от обороны они не действовали и создали целую серию опасных моментов. Зрители могли увидеть немало потерь и ошибок у команд, так что такой счет нельзя считать незаслуженным, команды наиграли на ничью.

«Кайрат» — «Ордабасы» 3:0 (1:0)

Голы: Исламхан 6 (1:0), Гоу 43 (2:0), Иличевич 70 (3:0)

Алматинцы с первых минут ринулись вперед, гости не могли никак совладать с таким темпом, пропуская атаку за атакой. Это привело к голу Бауыржана Исламхана, расстрелявшего Алмата Бекбаева из пределов штрафной. В концовке первой половины усилиями Жерара Гоу был забит второй мяч в ворота гостей. Перерыв не пошел на пользу шымкентцам, они вообще будто играть не хотели, пропустив еще один гол от Иво Иличевича. «Кайратовцы» показали тот футбол, который от них ждут, гости откровенно разочаровали.

Матч «Актобе» — «Атырау» перенесен на более поздний срок.