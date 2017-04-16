В шести областях Казахстана из-за паводков перекрыли дороги

На дорогах республиканского значения Акмолинской, ВКО, ЮКО, Карагандинской, Костанайской и СКО ограничено движение для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией.

В воскресенье, 16 апреля, в Казахстане ограничили движение автотранспорта по дорогам в шести областях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В Акмолинской области в связи с паводковой ситуацией (переливы на км.78, 111, 118) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кокшетау-Атбасар» км. 40-184, участок от с.Зеренда до г.Атбасар.

В ВКО в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8-166 (размыв на 27 км.)

Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл».

В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217-2235 (мост на 2229 км.) Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р.Арысь. Объезд данного участка осуществляется через с.Тамерлановка.

В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Акчатау-Агадырь» км. 90-195 (размыв дорожного полотна км. 166+750 м.) Объезд осуществляется по маршруту «Караганда-Аксу-Аюлы-Агадырь»;

2. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217 (переливы на км. 43,141, 169, 178), участок от г.Караганда до г.Каркаралинск;

3. «Бастау-Актау-Темиртау» км. 1-12, участок от с.Бастау до п.Актау (перелив на км.11)

В Костанайской области в связи с паводковой ситуацией (перелив на км.715+500 м.) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 686-729, участок от п.Сарыколь до границы СКО;

2. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 170-216, участок от с.Октябрьское до с.Койбагор.

В СКО в связи с паводковой ситуацией в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км. 729-768. Участок от границы Костанайской области до с.Токсан би.

В связи с паводковой ситуацией произошел размыв на км. 673 автодороги,в связи с чем введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Жезкаган-Петропавловск» км. 671-700, участок от с.Токсан би до с.Новоишимское. (размыв земляного полотна км. 673)

В связи с поднятием уровня воды в реке Акан-бурулук, произошел перелив через трехпролетный мост на 795 км., введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км. 768856, участок от с.Токсан би до границы Акмолинской области.

На участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство.