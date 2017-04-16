Британские депутаты потребовали лишить жену Асада гражданства королевства
Жену Башара Асада, Асму Асад, хотят лишить гражданства Великобритании. По мнению британских парламентариев, она является «частью пропагандистской машины, совершающей военные преступления»
Группа британских депутатов собирается направить в Министерство внутренних дел Великобритании письмо с просьбой лишить жену президента Сирии Асму Асад британского гражданства, сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.
«Если Асма продолжит защищать преступные действия режима [Башара] Асада, британское правительство будет обязано лишить ее гражданства или доказать, что ее действия не наносят серьезного ущерба жизненно важным интересам Соединенного Королевства», — цитирует издание письмо депутатов из Партии либеральных демократов.
Как отмечает газета, парламентарии решили выступить с подобной инициативой после того, как на странице Асмы Асад в Instagram появился пост о ракетном ударе США по авиабазе правительственных сил в сирийской провинции Хомс. «То, что сделала Америка, является безответственным актом, который отражает лишь ее близорукость и политическую и военную слепоту в погоне за лживой пропагандистской кампанией», — говорилось в сообщении.
Как заявил The Sunday Times член комитета палаты общин по международным отношениям Надим Захави, «пришло время начать оказывать давление на Асада любыми возможными способами», в том числе и через таких людей, как Асма Асад, которая также является «частью пропагандистской машины, совершающей военные преступления».
41-летняя Асма Асад родилась и получила образование в Лондоне. В 2000 году она уехала в Сирию, где вышла замуж за Башара Асада. Асма Асад находится под санкциями Евросоюза и не может посещать страны ЕС. В настоящее время она обладает двойным гражданством, и наличие британского паспорта позволяет ей въезжать в Соединенное Королевство.
4 апреля в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб произошла химическая атака, жертвами которой стали более 80 человек. Сирийская оппозиция и страны Запада возложили ответственность за их гибель на силы Башара Асада. Однако официальный Дамаск отрицает свою причастность к инциденту. В российском Минобороны утверждают, что ВС Сирии ударили по складу боеприпасов боевиков, где хранилось химическое оружие
Фото: Abd Rabbo Ammar / ТАСС
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