Продюсер "Ласкового мая" назвал истинную причину смерти своего 16-летнего сына
Диагноз медиков стал для Андрея Разина полной неожиданностью.
Продюсер Андрей Разин пережил страшную трагедию: 10 марта ушел из жизни его сын Александр. 16-летний парень скоропостижно скончался во время прогулки на улице в центре Москвы. Мальчику внезапно стало плохо, когда он гулял вместе с любимой девушкой. Подруга срочно вызвала скорую, однако медики уже ничем не смогли помочь – Саша умер от остановки сердца, пишет КП.
С момента гибели сына продюсера «Ласкового мая» проверялись всевозможные версии: медики пытались понять, что послужило причиной смерти молодого парня. И вот, наконец, врачи вынесли вердикт. На своей странице в Инстаграме Андрей Разин сообщил о заключении медиков: его сын умер из-за осложнений после ОРВИ. Шоумен опубликовал справку, выданную медиками в поликлинике: врачи поставили мальчику диагноз, но, тем не менее, выписали его и разрешили посещать занятия. Видимо, болезнь дала осложнения на сердце, и из-за этого Саша умер.
- Это заболевание привело к острому миокардиту (мгновенное остановка сердца) и послужило причиной смерти моего сына, – лаконично прокомментировал справку убитый горем отец.
20 января Саше исполнилось 16 лет: Наследник продюсера «Ласкового мая» рос активным парнем – гонял на мотоциклах, ходил на вечеринки, любил плавать. Казалось, ничто не предвещало этой беды.
Мама Саши – третья жена продюсера Маритана, человек не публичный и не дает комментариев. Личная жизнь Андрея Разина запутана и покрыта мраком: шоумен не любит говорит о ней. Сашу Маритана родила, еще когда Разин был женат на второй супруге Фаине. Продюсер увидел эффектную блондинку на набережной в Сочи и не устоял.
Потом Андрей развелся с Фаиной и женился на Маритане (их сыну Саше тогда было уже шесть лет). А затем развелся с Маританой и вновь женился на Фаине, которая в итоге стала его второй и одновременно четвертой женой. Вот такая Санта-Барбара.
Саша жил по очереди то у отца, то у матери. Андрей обожал сына и всегда был очень близок с ним.
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