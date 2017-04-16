Продюсер "Ласкового мая" назвал истинную причину смерти своего 16-летнего сына

Продюсер Андрей Разин пережил страшную трагедию: 10 марта ушел из жизни его сын Александр. 16-летний парень скоропостижно скончался во время прогулки на улице в центре Москвы. Мальчику внезапно стало плохо, когда он гулял вместе с любимой девушкой. Подруга срочно вызвала скорую, однако медики уже ничем не смогли помочь – Саша умер от остановки сердца, пишет КП.

С момента гибели сына продюсера «Ласкового мая» проверялись всевозможные версии: медики пытались понять, что послужило причиной смерти молодого парня. И вот, наконец, врачи вынесли вердикт. На своей странице в Инстаграме Андрей Разин сообщил о заключении медиков: его сын умер из-за осложнений после ОРВИ. Шоумен опубликовал справку, выданную медиками в поликлинике: врачи поставили мальчику диагноз, но, тем не менее, выписали его и разрешили посещать занятия. Видимо, болезнь дала осложнения на сердце, и из-за этого Саша умер.

Это заболевание привело к острому Миокардиту (мгновенное остановка сердца) и послужило смертью моего сына. Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Апр 14 2017 в 9:51 PDT

- Это заболевание привело к острому миокардиту (мгновенное остановка сердца) и послужило причиной смерти моего сына, – лаконично прокомментировал справку убитый горем отец.

20 января Саше исполнилось 16 лет: Наследник продюсера «Ласкового мая» рос активным парнем – гонял на мотоциклах, ходил на вечеринки, любил плавать. Казалось, ничто не предвещало этой беды.

Мама Саши – третья жена продюсера Маритана, человек не публичный и не дает комментариев. Личная жизнь Андрея Разина запутана и покрыта мраком: шоумен не любит говорит о ней. Сашу Маритана родила, еще когда Разин был женат на второй супруге Фаине. Продюсер увидел эффектную блондинку на набережной в Сочи и не устоял.

14 апреля врачи окончательно установили причину смерти моего сына. Причиной смерти стало перенесённое ОРВИ (04.03.2017 г.) в заболевания сердца что привело в острый Миокардит(мгновенное остановка сердца). Ужас! 💕 🙏🙏🙏 Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Апр 14 2017 в 8:54 PDT

Потом Андрей развелся с Фаиной и женился на Маритане (их сыну Саше тогда было уже шесть лет). А затем развелся с Маританой и вновь женился на Фаине, которая в итоге стала его второй и одновременно четвертой женой. Вот такая Санта-Барбара.

Саша жил по очереди то у отца, то у матери. Андрей обожал сына и всегда был очень близок с ним.