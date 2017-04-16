Турецкий повар Нусрет Гёкче проголосовал на референдуме фирменным движением

Повар вновь удивил окружающих, в том числе работников избирательной комиссии, бросив бюллетень в урну своим фирменным движением.

Ставший в начале 2017 года звездой социальных сетей турецкий повар Нусрет Гёкче удивил всех на избирательном участке в ходе референдума в Турции.

Как сообщает турецкая газета Hurriyet, в воскресенье Гёкче прибыл на избирательный участок для участия в голосовании по внесению изменений в конституцию страны.

Повар вновь удивил окружающих, в том числе работников избирательной комиссии, бросив бюллетень в урну своим фирменным движением.

Фото с избирательного участка, которым поделился Гёкче в соцсетях, за пару часов получило более 375 тыс. «лайков», и несколько тысяч комментариев.