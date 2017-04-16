Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Турецкий повар Нусрет Гёкче проголосовал на референдуме фирменным движением

16 апреля 2017, 22:25

Повар вновь удивил окружающих, в том числе работников избирательной комиссии, бросив бюллетень в урну своим фирменным движением.

Ставший в начале 2017 года звездой социальных сетей турецкий повар Нусрет Гёкче удивил всех на избирательном участке в ходе референдума в Турции.

Как сообщает турецкая газета Hurriyet, в воскресенье Гёкче прибыл на избирательный участок для участия в голосовании по внесению изменений в конституцию страны.

Повар вновь удивил окружающих, в том числе работников избирательной комиссии, бросив бюллетень в урну своим фирменным движением.

Фото с избирательного участка, которым поделился Гёкче в соцсетях, за пару часов получило более 375 тыс. «лайков», и несколько тысяч комментариев.

Источник: 1news.az

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...