Турецкий повар Нусрет Гёкче проголосовал на референдуме фирменным движением
Повар вновь удивил окружающих, в том числе работников избирательной комиссии, бросив бюллетень в урну своим фирменным движением.
Ставший в начале 2017 года звездой социальных сетей турецкий повар Нусрет Гёкче удивил всех на избирательном участке в ходе референдума в Турции.
Как сообщает турецкая газета Hurriyet, в воскресенье Гёкче прибыл на избирательный участок для участия в голосовании по внесению изменений в конституцию страны.
Повар вновь удивил окружающих, в том числе работников избирательной комиссии, бросив бюллетень в урну своим фирменным движением.
Фото с избирательного участка, которым поделился Гёкче в соцсетях, за пару часов получило более 375 тыс. «лайков», и несколько тысяч комментариев.
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