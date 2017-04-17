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В центре Москвы сын бизнесмена сгорел в Maserati

17 апреля 2017, 00:15

Автомобиль на полном ходу врезался в столб.

Автомобиль Maserati на большой скорости въехал в столб в центре Москвы и загорелся, его водитель погиб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Водитель автомобиля Maserati погиб на Ростовской набережной после столкновения его машины со столбом, в который он въехал на большой скорости. От удара машина загорелась по всей площади", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт ДТП, не уточнив других подробностей.

Лайф установил, что автомобиль принадлежит 26-летнему Артуру М., который является сыном 50-летнего крупного столичного бизнесмена Андижана М.

Предприниматель является совладельцем крупного магазина, торгующего встраиваемой кухонной техникой, а также владельцем другой фирмы, которая занимается ремонтом и обслуживанием данного вида техники.

Отметим, что у 26-летнего Артура М. было более 20 штрафов за превышение скорости за последние два года. Он не был лишён прав управления, все взыскания своевременно оплачивал.



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