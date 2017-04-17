Айман Мусаходжаева и Димаш Кудайбергенов выступят в Пекине

17 апреля в Пекине народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева и финалист конкурса исполнителей Singer-2017 Димаш Кудайбергенов примут участие в концерте «Встреча на Светлом Шелковом пути», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Концерт пройдет на сцене «Beijing Concert Hall» (начало в 19.30 по пекинскому времени). В нем также примут участие известная казахстанская оперная певица Майра Мухамедкызы, лауреат многих международных конкурсов, баритон Азат Малик, фольклорный ансамбль «Шат», Скрипичный ансамбль Казахстана, китайский дирижер Тао Фан, Симфонический оркестр национального радио и телевидения Китая и другие артисты.

16 апреля Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале конкурса «Singer 2017», спев с китайской певицей Шан Вэньцзе песни Майкла Джексона Earth song и Dangerous. Ошеломительный успех Димаша Кудайбергенова в Китае настолько будоражит умы по обе стороны казахстанско-китайской границы, что в китайских СМИ даже появился термин «феномен Димаша», c которым связывается «открытие больших культурных ворот между двумя странами», туристический бум и развитие сотрудничества во многих других сферах.