В Алматы «навороченные» авто водворяют на штрафстоянки

Полицейские Алматы всерьез взялись за порядок на дорогах, организовав отработки на улицах города, передает patrul.kz.

В первую очередь, одна из отработок была направлена на выявление автомашин без госномеров, с подложными госзнаками и тонированными стёклами, а также водителей без прав.

Список любителей покататься без государственных регистрационных номеров открыл весьма солидный японский внедорожник. И это было только начало.

«Нами был выявлен автомобиль Toyota Land Cruser, водитель которого управлял машиной без передних и задних госномеров. В ходе проверки у водителя не оказалось водительских прав, после чего автомашина была водворена на штрафстоянку. Данному водителю был составлен протокол 5 МРП за управление автомобилем без госномерных знаков и столько же за управление без водительского удостоверения», — разъяснил ситуацию старший инспектор Отдела организации ДПС МПС ДВД Алматы Даурен Даулетбекулы.

Водителя второго, не менее респектабельного авто, также задержали за отсутствие госномера. Он катался в его багажнике, у хозяина просто не нашлось времени прикрутить его на место.

«По улице Шевченко нами была обнаружен другой Land Cruser, водитель которого управлял транспортным средством без передних номерных знаков. На него составлен административный протокол», — добавил Даурен Даулетбекулы.

По наблюдениям полицейских, лидеры по части таких грубых нарушений, как эксплуатация авто без госномеров, – это владельцы престижных дорогостоящих автомашин. И номера они снимают преднамеренно, чтобы безнаказанно проехаться с превышением скорости, на красный свет или по встречной полосе.

«В основном они снимают, чтобы избежать фото и видеофиксацию, которые расположены на перекрестках. Это джипы, иномарки, в основном, дорогостоящие машины», — поделился сведениями Даулетбекулы.

Исключением среди нарушителей-владельцев «крутых тачек» стал «Субару Форестер» с кыргызскими госномерами, причем передний из них вовсе отсутствовал.

«В ходе проведения ОПМ нами был выявлен Subaru Forester, водитель которого управлял транспортным средством без передних регистрационных номерных знаков. После чего машина была водворена на штрафстоянку, на водителя составлен административный протокол», —заключил Дурен Даулетбекулы.

Стражи дорог предупреждают: на штрафстоянке всегда найдутся места для любителей покататься без госномеров, документов, "под градусом" либо на красный свет светофора, по встречке или через двойную сплошную.