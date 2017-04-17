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При взрыве колонны эвакуированных в Алеппо погибли 68 детей

17 апреля 2017, 01:35

Предполагается, что взрыв совершил смертник.

По меньшей мере 68 детей были среди 126 погибших при взрыве в пригороде Алеппо, сообщили в базирующемся в Британии Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает ВВС.

В субботу начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле автобуса, эвакуировавшего людей из городов Фуа и Кефрая. Нападение произошло в подконтрольном повстанцам районе Рашидин.

Среди погибших также были работники гуманитарных служб и повстанцы, охранявшие автобусы. Многие получили ранения различной степени тяжести.

В колонне эвакуированных было не менее 5 000 человек, включая гражданских лиц и проправительственных боевиков, которым было дано разрешение покинуть два шиитских города Фуа и Кефрая, уже более двух лет находящихся в осаде.

Между тем приходят сообщения об артобстреле в столице Сирии Дамаске, в результате которого были ранены несколько человек, в основном дети.

Как сообщили проправительственные СМИ, как минимум три снаряда упали на центральной площадь Омейядов. Государственное телевидение обвинило в обстреле "террористов".


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