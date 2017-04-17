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Жители Турции проголосовали на референдуме за изменение конституции страны

17 апреля 2017, 01:37

Власти Турции предусмотрели внесение 18 поправок в конституцию.

По итогам обработки 99 процентов голосов на всенародном референдуме в Турции победили сторонники изменения главного закона страны. Разрыв между сторонами оказался минимален, сторонники конституционной реформы набрали более 51 процента голосов. Свыше 24,3 миллиона человек, преимущественно проживающих в центральных регионах страны, выступили за смену формы правления в пользу президентской республики.

Немного иная картина наблюдается среди граждан Турции, голосовавших за рубежом. Там проведение конституционной реформы поддержало почти 60 процентов проголосовавших — это почти полмиллиона человек. Сторонники смены формы правления преимущественно живут в странах Центральной Европы и Австралии.

Власти Турции предусмотрели внесение 18 поправок в конституцию, которые перераспределят полномочия парламента страны, переложив их на президента, должность которого в настоящее время занимает Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, представители турецкой оппозиции заявили о случаях подтасовывания результатов.

Фото: ©REUTERS/Alkis Konstantinidis, источник: Лайф


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