Жители Турции проголосовали на референдуме за изменение конституции страны

По итогам обработки 99 процентов голосов на всенародном референдуме в Турции победили сторонники изменения главного закона страны. Разрыв между сторонами оказался минимален, сторонники конституционной реформы набрали более 51 процента голосов. Свыше 24,3 миллиона человек, преимущественно проживающих в центральных регионах страны, выступили за смену формы правления в пользу президентской республики.

Немного иная картина наблюдается среди граждан Турции, голосовавших за рубежом. Там проведение конституционной реформы поддержало почти 60 процентов проголосовавших — это почти полмиллиона человек. Сторонники смены формы правления преимущественно живут в странах Центральной Европы и Австралии.

Власти Турции предусмотрели внесение 18 поправок в конституцию, которые перераспределят полномочия парламента страны, переложив их на президента, должность которого в настоящее время занимает Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, представители турецкой оппозиции заявили о случаях подтасовывания результатов.

Фото: ©REUTERS/Alkis Konstantinidis, источник: Лайф