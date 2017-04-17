Казахстанские боксеры отправили соперников в нокаут на вечере бокса в США

Боксеры-профессионалы из Казахстана Мадияр Ашкеев и Мейрим Нурсултанов вышли победителями на вечере бокса в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США), сообщает Vesti.kz.

Ашкеев одержал победу над американцем Шоном Кэмероном. Бой Ашкеев - Кэмерон был остановлен в начале второй минуты седьмого раунда. Со стартового гонга казахстанец владел подавляющим преимуществом. В шестом раунде для осмотра Кэмерона был вызван врач, а в седьмом отрезке боя арбитр принял решение остановить избиение американца.

Параллельно Нурсултанов одержал победу техническим нокаутом над мексиканцем Хавьером Ольверой.

Рефери был вынужден остановить бой во втором раунде, так как соперник Нурсултанова слишком много пропускал ударов и не смог доказать свою состоятельность. Как итог, победа казахстанца техническим нокаутом.

Это был второй бой Нурсултанова на профи-ринге. В ноябре 2016 года он единогласным решением судей победил американца Генри Бекфорда, проведя на ринге все шесть раундов.

Отметим, Ашкеев, выступающий в первом легком весе, взлетел после победы на 56 позиций. В рейтинге BoxRec среднего веса Нурсултанов поднялся на 13 позиций и теперь занимает 436-е место.