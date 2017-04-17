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Жители деревни во Вьетнаме взяли в заложники десятки полицейских

17 апреля 2017, 02:01

Местные жители утверждают, что их земля была нелегально экспроприирована и продана телекоммуникационной компанией, которой владеет вьетнамская армия.

Жители вьетнамской деревни недалеко от Ханоя захватили в заложники по меньшей мере 32 полицейских в результате земельного конфликта.

Местные жители утверждают, что их земля была нелегально экспроприирована и продана телекоммуникационной компанией, которой владеет вьетнамская армия, сообщает ВВС.

В субботу произошли столкновения недовольных активистов с местными властями, были арестованы четыре человека. Поздно вечером жители захватили полицейских в заложники.

По словам одного из активистов, они не будут освобождены, пока в ситуацию не вмешается правительство.

"Люди огородили свои деревни. Никто не может попасть в них и выйти оттуда. Полиция также оцепила район, преграждая доступ журналистам. Ситуация напряженная", - цитирует его издание.

Конфликты из-за прав на землю случаются во Вьетнаме регулярно: влиятельные люди страны, а также крупные компании часто заявляют претензии на какие-либо территории.


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