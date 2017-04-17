В понедельник на большей части Казахстана сохранится дождь

Местами по республике ожидается туман, порывистый ветер, на севере республики на большей части усилится ветер.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится дождь, на юге и юго-востоке республики с грозами

,

сообщает

со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.





Местами по республике ожидается туман, порывистый ветер, на севере республики на большей части усилится ветер.





В Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами 25, порывы 30 м/с, в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Костанайской области местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с, местами ожидается туман.





В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 17-22 м/с, туман. В Южно-Казахстанской, Алматинской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области ожидается местами гроза, усиление ветера 15-20, порывы 23 м/с, ночью и утром туман. В Кызылординской, Западно-Казахстанской, днем Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман.





В Актюбинской области – туман.



