В понедельник на большей части Казахстана сохранится дождь
17 апреля 2017, 06:00
Местами по республике ожидается туман, порывистый ветер, на севере республики на большей части усилится ветер.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится дождь, на юге и юго-востоке республики с грозами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами по республике ожидается туман, порывистый ветер, на севере республики на большей части усилится ветер.
В Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами 25, порывы 30 м/с, в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Костанайской области местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с, местами ожидается туман.
В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 17-22 м/с, туман. В Южно-Казахстанской, Алматинской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области ожидается местами гроза, усиление ветера 15-20, порывы 23 м/с, ночью и утром туман. В Кызылординской, Западно-Казахстанской, днем Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман.
В Актюбинской области – туман.
В Алматы днем 12°, ливневый дождь.
В Астане днем 7°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: LiveInternet
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854141-a93e8d63ddf54814fe023efe8bde5c6d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...