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В понедельник на большей части Казахстана сохранится дождь

17 апреля 2017, 06:00

Местами по республике ожидается туман, порывистый ветер, на севере республики на большей части усилится ветер.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится дождь, на юге и юго-востоке республики с грозами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами по республике ожидается туман, порывистый ветер, на севере республики на большей части усилится ветер.

В Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами 25, порывы 30 м/с, в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Костанайской области местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с, местами ожидается туман.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 17-22 м/с, туман. В Южно-Казахстанской, Алматинской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области ожидается местами гроза, усиление ветера 15-20, порывы 23 м/с, ночью и утром туман. В Кызылординской, Западно-Казахстанской, днем Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман.

В Актюбинской области – туман.

В Алматы днем 12°, ливневый дождь.

В Астане днем 7°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: LiveInternet

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