В Сети появилось видео с парнем, который спас 8-летнюю девочку от изнасилования
17 апреля 2017, 07:18
Видео разместил пользователь Facebook Ислам Кураев.
В Сети появилось видео парня, который спас 8-летнюю девочку от изнасилования в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Видео разместил пользователь Facebook Ислам Кураев.
"Я знаю только его имя, его зовут Тимур, я даже еще не видел его, но он совершил благородный поступок. 14 апреля в 6 вечера парень – ученик старших классов школы имени Кунаева – не дал случиться большой трагедии, не дал сломать жизнь ребёнку. Он, рискуя своей жизнью, отбил молодую девочку, когда педофил пытался ее изнасиловать. Этот парень достоин того, чтоб страна знала его в лицо. Компетентным органам следует отметить парня за его отвагу и героизм! Сегодня люди потеряли человечность, многие взрослые люди видя происходящее прошли мимо и не помогли маленькой девочки, когда та звала на помощь, а он не побоявшись бросился на помощь!", – подписал опубликованное видео Ислам Кураев.
Напомним, 14 апреля в селе Тургень Алматинской области неизвестный мужчина напал на ребенка, с целью изнасиловать. Девочка шла из школы домой, когда на нее напал нетрезвый мужчина 30-ти лет. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев.
Фото: скриншот
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