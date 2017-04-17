Ксения Собчак вновь обратилась к Владимиру Путину

Ксения Собчак вновь обратилась к президенту Владимиру Путину. Сделала она это, как ив прошлый раз, в программе на телеканале " Дождь ". Причем отметила, что намерена делать такие обращения регулярно.





На этот раз она указала на коррупцию и страх увольнения в образовательных учреждениях. Собчак призвала вспомнить, что школы и университеты созданы для того, чтобы научиться дискутировать и высказывать разные точки зрения, стремиться получить полную картину происходящего, а не зазубривать лозунги.



"Дорогой Владимир Владимирович! Сегодня я расскажу вам о том, о чем вы вряд ли узнаете из ежедневных докладов — там не фигурирует ваша фамилия, да и дело вроде бы негромкое. Подумаешь, допросили профессора Саратовского университета, некую Веру Афанасьеву. Повод для задержания весьма интересный: профессор писала открытые обращения о коррупции в родном вузе и проблемах российского образования. Вряд ли у вас было время прочитать ее письмо, оно ведь даже адресовано не вам, а министру образования. Но при этом профессор Афанасьева, доктор философских наук, затронула в своем письме кое-что, о чем вы обязаны знать",- сказала ведущая.

Далее она прокомментировала слова профессора:

"Страх господствует в системе российского образования – вернее, многочисленные страхи.. Страх потери работы. Страх показаться политически нелояльным. Страх быть не христианином… Страх перед студентами. Страх остаться без студентов… И в этих условиях любое правдивое высказывание воспринимается как подвиг или сумасшествие", - было написано в письме.

В конце Собчак добавила:





"Если вы лично не дадите понять, что это неприемлемо, что гонения инакомыслящих преподавателей и студентов преступны, то страх сожрет образование. А дети все равно будут выходить протестовать и не будут верить своим учителям. Еще раз посмотрите на историю: лучший университет - это всегда рассадник несогласных. И это - прекрасно. Студенты - это всегда левый дискурс, и это нормально. Как говорил Черчилль - и фраза эта несомненно вам понравится, - кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, а у того, кто в зрелости не стал консерватором, нет мозгов. Оставьте, пожалуйста, детей и преподавателей уже в покое, потому что все равно ничего хорошего уже не получится. Вырастут либо беспринципные приспособленцы, либо еще большие радикалы".



