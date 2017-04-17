Бильярдные и компьютерные клубы оштрафованы на 21 млн тенге

С 1 апреля Департамент государственных доходов по городу Алматы, начал проводить проверочные мероприятия, направленные на выявление не зарегистрированных в органах государственных доходов объектов, облагаемых фиксированным налогам (бильярдные столы и персональные компьютеры предназначенных для проведения игр).

Данные мероприятия направлены на пресечение фактов теневого оборота в сфере малого предпринимательства.

Из охваченных проверкой лиц, за сокрытие объектов налогообложения, к административной ответственности привлечены 7 предпринимателей, сумма административного штрафа составила 21 млн тенге, в результате на учет поставлены 57 бильярдных столов и 365 персональных компьютеров.

ДГД по г. Алматы неоднократно проводил разъяснительные работы с предпринимателями о порядке исполнения налоговых обязательств, для данной категории налогоплательщиков, в том числе совместно с Палатой предпринимателей города Алматы. Однако должная реакция со стороны предпринимателей не последовала.

На сегодняшний день аналогичную деятельность, с нарушением законодательства, в городе Алматы осуществляют порядка 200 налогоплательщиков. До конца 2 квартала планируется обеспечить постановку на регистрационный учет всех объектов налогообложения.

Департамент государственных доходов по г.Алматы призывает налогоплательщиков, осуществляющих деятельность с применением объектов, облагаемых фиксированным налогом, самостоятельно зарегистрировать объекты в органах государственных доходов.

Обращаем ваше внимание, что согласно статье 275 Кодекса РК «Об административных нарушениях» за сокрытие объектов налогообложения предусмотрен штраф в размере 150%, при повторности нарушения - 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения.