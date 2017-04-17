Телекамера "отменила" победу СКА в Кубке Гагарина, обнаружив в воротах дырку

На предпоследней минуте "Металлург", уступавший с минимальной разницей, снял вратаря и устроил настоящий штурм. После одного из бросков хозяев льда шайба, отскочив от щитка голкипера СКА Микко Коскинена, как могло показаться телезрителям, пересекла "ленточку" и выскочила из ворот сбоку. Камера сверху создала эффект, будто в сетке ворот гостей нашлась дырка либо образовался зазор между стальной конструкцией и льдом.

На самом деле это оптическая иллюзия, связанная с расположением камеры. В действительности шайба летела по воздуху и, ударившись о штангу, отскочила в круг вбрасывания.





Так что, несмотря на многочисленные претензии, которые адресовали к судьям игроки "Металлурга" всю финальную серию, на этот раз им было не на что жаловаться. Счёт после "гола-фантома" справедливо остался 3:4, а вскоре преобразовался в окончательный — 3:5.





СКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.