При взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии пострадали почти 40 человек

На вечеринку в заведении La Tusa собрались около 50 крестьян и рубщиков сахарного тростника, когда там произошел взрыв.

В Колумбии в результате взрыва гранаты в ночном клубе пострадали несколько десятков человек, сообщает Lenta.ru.





Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 апреля, в городе Сан-Педро департамента Валье-дель-Каука. На вечеринку в заведении La Tusa собрались около 50 крестьян и рубщиков сахарного тростника, когда там произошел взрыв.





В результате, по последним данным, были госпитализированы 38 человек, шесть получили серьезные травмы. О погибших не сообщается.





Полиция рассматривает две версии произошедшего. Согласно одной из них, взрывное устройство подкинули люди, передвигавшиеся на мотоцикле. По другой версии, граната, принадлежавшая одному из завсегдатаев клуба, взорвалась случайно.





Правоохранительные органы проводят работу по выявлению лиц, причастных к инциденту.



