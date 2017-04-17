Принц Гарри рассказал, как гибель принцессы Дианы повлияла на его жизнь

По словам Гарри, лишь в возрасте 28 лет он сумел обратиться к своему горю.

В интервью изданию The Telegraph принц Гарри рассказал, как после гибели матери — принцессы Дианы — на протяжении почти двух десятилетий пытался скрыться от всех своих эмоций, несмотря на то что его брат — принц Уильям — пытался убедить Гарри обратиться за помощью, передает Life.ru.





По словам Гарри, лишь в возрасте 28 лет он сумел обратиться к своему горю. Он также поведал, что обсуждал с профессионалом вопрос своего психического здоровья.





Он заявил, что потеря матери довольно серьёзно повлияла на его личную и профессиональную жизнь.





— Я могу с уверенностью сказать, что потеря моей мамы в возрасте 12 лет привела к блокировке всех моих эмоций в течение последних 20 лет — это оказало весьма серьёзное влияние не только на мою личную жизнь, но и на мою работу, — рассказал принц.





Гарри отметил, что стал заниматься боксом, потому что это действительно хороший способ выплеснуть агрессию.



