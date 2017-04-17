Непобежденный супертяж назвал Головкина лучшим боксером в мире

17 апреля 2017, 08:43

Вопрос о лучшем боксере в мире был задан в твиттере.

Австралийский боксер Лукас Браун (24-0, 21 КО) ответил на вопрос одного из своих читателей в твиттере, который предложил ему выбрать лучшего боксера в мире на данный момент, не учитывая его дивизион (тяжелый вес), сообщает Sports.kz.

Браун ответил, что лучшим, на его взгляд, является казахстанский средневес Геннадий Головкин (37-0, 33 КО).

Напомним, 19 марта в Нью-Йорке Головкин единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО), успешно проведя тем самым 18-ю защиту своих титулов (WBA Super, IBO, WBC и IBF).

Фото: Sports.kz

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