Непобежденный супертяж назвал Головкина лучшим боксером в мире

Вопрос о лучшем боксере в мире был задан в твиттере.

Австралийский боксер Лукас Браун (24-0, 21 КО) ответил на вопрос одного из своих читателей в твиттере, который предложил ему выбрать лучшего боксера в мире на данный момент, не учитывая его дивизион (тяжелый вес), сообщает Sports.kz.





Браун ответил, что лучшим, на его взгляд, является казахстанский средневес Геннадий Головкин (37-0, 33 КО).





Напомним, 19 марта в Нью-Йорке Головкин единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО), успешно проведя тем самым 18-ю защиту своих титулов (WBA Super, IBO, WBC и IBF).



