Непобежденный супертяж назвал Головкина лучшим боксером в мире
17 апреля 2017, 08:43
Вопрос о лучшем боксере в мире был задан в твиттере.
Австралийский боксер Лукас Браун (24-0, 21 КО) ответил на вопрос одного из своих читателей в твиттере, который предложил ему выбрать лучшего боксера в мире на данный момент, не учитывая его дивизион (тяжелый вес), сообщает Sports.kz.
Браун ответил, что лучшим, на его взгляд, является казахстанский средневес Геннадий Головкин (37-0, 33 КО).
Напомним, 19 марта в Нью-Йорке Головкин единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО), успешно проведя тем самым 18-ю защиту своих титулов (WBA Super, IBO, WBC и IBF).
Фото: Sports.kz
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